O reencontro do povo com a Cultura

O Carnaval da Bahia se firma como um espaço transcultural de trocas, fusões e (re) invenções. Assim como tudo o que integra a Cultura baiana, a diversidade é marca legível do nosso Carnaval. É justamente a pluralidade feita de misturas que nos possibilita afirmar que a Bahia abriga a maior e mais democrática festividade de rua do mundo.

E essa dimensão universal não seria possível sem a participação ativa do povo que, com suas matrizes afro-baianas, confere ritmo, cor e brilho ao Carnaval. Além de abrir o coração e as fronteiras do estado para acolher a pluralidade étnica, sexual, de classe e de gêneros de milhões de turistas.

Sob a firme liderança do governador Jerônimo Rodrigues e coordenação do vice-governador Geraldo Junior, o Governo do Estado trabalhou diligentemente para garantir que o retorno desta festa tão amada por baianas, baianos e turistas acontecesse com qualidade, responsabilidade e segurança. E não só em Salvador, mas nos mais de 60 municípios baianos que celebraram o Carnaval. Trabalhamos de forma integrada, reconhecendo e respeitando o papel de cada órgão.

A edição 2023 foi rodeada de muitas expectativas. Enfrentamos, nos últimos anos, uma perniciosa pandemia e um governo que perseguiu e espezinhou a Cultura nacional. Mas resistimos! E o povo reencontrou com a Cultura no lugar que é seu por excelência: a rua.

Na Secretaria de Cultura tivemos a responsabilidade de liderar o maior Carnaval Ouro Negro da história, com investimento recorde de R$ 7,6 milhões no apoio a 63 blocos afro. Agremiações culturais que se esquivam às finalidades produtivas do mercado e que, além do ludismo, guardam potencial pedagógico, no sentido de que comunicam um conjunto de saberes à sociedade. O que nos permite falar do Carnaval para além do seu caráter festivo, mas também educador. O potencial do Carnaval como um evento antirracista eleva a festa momesca para além da comemoração. E assim o Ouro Negro se consolida como uma política de valorização cultural indispensável. A Bahia entendeu, antes de qualquer outro estado, que sua grandeza vem também da inclusão da diversidade e da valorização da nossa ancestralidade.

Realizamos ainda um Carnaval em cada esquina do Pelourinho com grande pluralidade cultural: 102 apresentações, 208 horas de música, reverenciando e saudando a memória de Moraes Moreira - nosso grande homenageado.

Acreditamos no Carnaval enquanto força criativa, reavivada por saberes e com possibilidades de realização, mudança e catarse. Momento em que manifestações se encontram e transbordam. Estamos satisfeitos com o resultado do trabalho, honrados por colaborar para o reencontro do povo com a Cultura e motivados para fazer a edição 2024 maior e melhor.