Os Emirados Árabes Unidos e o Estado da Bahia

As relações dos Emirados Árabes Unidos com o Brasil tiveram notável desenvolvimento nos últimos anos, e as transações comerciais, os investimentos e as visitas de alto nível nos dois sentidos se multiplicaram, e contribuíram para que essas relações atingissem o patamar de parceria estratégica, que, por sua vez, contribuiu para abrir amplos horizontes de cooperação entre os dois países em diversas áreas, especialmente na área de investimentos, que se tornou vital e importante para as relações entre os dois países.

O Estado da Bahia, entre os demais estados brasileiros, tem uma importância singular para os Emirados Árabes Unidos. Além de sua importância histórica por ter abrigado a primeira capital brasileira, e de sua importante diversidade cultural e humana, este estado brasileiro se destaca por suas belezas naturais, suas qualificações climáticas, econômicas, culturais e turísticas e seu povo hospitaleiro. Estou muito feliz com esta visita e, também muito honrado em encontrar-me com o Governador, Jerônimo Rodrigues, para que possamos discutir formas de estreitar os laços com este distinto Estado e abrir novos horizontes para as relações bilaterais, visando a consolidação de novas parcerias em diversos setores e áreas de atuação na base da cooperação, valorização e respeito mútuo.

Em primeiro lugar, gostaríamos de elogiar a participação bem-sucedida do Estado da Bahia nas atividades da Expo 2020 Dubai. Também parabenizamos a participação do Governador do Estado na comitiva do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua visita histórica aos Emirados Árabes Unidos, em 15 de abril de 2023, visita essa que foi um sucesso e que resultou na assinatura de um Memorando de Entendimento para a Cooperação conjunta entre o governo do Estado da Bahia e a empresa Acelen, afiliada da empresa Mubadala Capital, a fim de estabelecer um projeto de investimento com o propósito de produzir um bilhão de litros de diesel verde renovável anualmente, no valor de 12 bilhões de reais durante os próximos dez anos. Este projeto visa empregar a mão de obra local e incentivar o setor agrícola para transformar o Estado no maior exportador mundial do diesel verde ou HVO (Hydrogen Treated Vegetable Oil) nos próximos anos, explorando para isso, o óleo de soja e alguns materiais complementares na primeira fase, e, mais adiante, óleos da fruta Macaúba.

O interesse pela Bahia não é de hoje e nem vai parar nos projetos realizados, pois o Estado ocupa a vanguarda entre os interesses dos Emirados Árabes Unidos em geral e da Mubadala Capital em particular. A empresa dos Emirados investe fortemente na área de produção de combustíveis por meio da Acelen (Refinaria Mataripe, anteriormente denominada RLAM), beneficiando as comunidades onde a refinaria está inserida e em total sintonia com as normas internacionais de preservação do meio ambiente, redução (i) da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, (ii) do consumo de água e (iii) de energia.

Além disso, os interesses da empresa Mubadala Capital na Bahia vão além do setor de energia e combustíveis e incluem outros setores vitais.

No plano cultural e educacional, a empresa adquiriu, por meio de sua investida, o Grupo Clariens de Educação Médica, três instituições universitárias de formação médica, que são a Faculdade de Medicina UniFTC Salvador, na capital do Estado, a Faculdade de Medicina Unesulbahia, em Eunápolis, no sul do Estado e a IMEPAC em Itumbiara no estado de Goiás. O investimento aumentará as oportunidades de formação na área da medicina e estimular o intercâmbio científico entre os dois países, além de colher os frutos e o impacto desta iniciativa positiva sobre a situação da saúde, formando novas gerações de estudantes de medicina e fortalecendo os serviços médicos no Estado.

Os investimentos dos Emirados Árabes Unidos, sejam eles no Brasil ou em outros países, visam de forma permanente a criação de oportunidades de emprego e de crescimento sustentável contínuo, bem como o fornecimento de soluções adequadas para as sociedades. E os Emirados Árabes Unidos, por meio de seus fundos de investimento, são cientes de que suas parcerias com países são guiadas por objetivos nobres que visam proporcionar renda e meios de subsistência decentes para inúmeras famílias. É através da cooperação internacional que as nações prosperam, e é através da promoção da dignidade humana que o curso da história muda.

Desejamos e esperamos expandir as relações de parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil em geral, e com o Estado da Bahia em particular, com a inclusão de novas áreas que atendam às aspirações de nossos dois povos amigos.