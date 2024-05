Paz no trânsito começa por você | A TARDE

Os números são alarmantes. Os dados mostram que ainda é preciso fazer muito. As campanhas educativas seguem inundando os veículos de comunicação e as mídias digitais. Em 2024, a 11ª edição do Maio Amarelo – mês voltado para ações e planejamento por um trânsito cada vez melhor e mais seguro – e o tema desse ano prova o que estou dizendo: Paz no trânsito começa por você.

Não acredita? Então, fique com esse número na sua cabeça. 90% dos sinistros de trânsito são resultados de falha humana. Isso mesmo, 90% desses sinistros podem ser evitados por pessoas como eu e você. Pare. Pense. Reflita. Mude.

O nosso objetivo como Departamento Estadual de Trânsito é regulamentar, estudar, propor e executar políticas públicas para tornar o trânsito um ambiente mais seguro e com menor número de sinistros.

E como nós estamos fazendo isso? Parece clichê, mas não é. A educação é o pilar de todo o desenvolvimento sustentável e social. Por anos, trabalhamos campanhas educativas entre condutores e pedestres. Mas é entre os nossos pequenos – filhos, netos, sobrinhos, afilhados, vizinhos, etc - que o processo educacional atinge o ápice.

80% das famílias têm o comportamento impactado pela vontade das crianças na primeira infância, segundo pesquisa do Procon/SP-USP. Pensando nisso, e seguindo a política pública adotada pelo Estado da Bahia, o Detran desenvolve ações e projetos voltados para esse público. Durante todo o ano de 2023, ações em escolas públicas e particulares, cinemas, teatros e espaços públicos de Salvador e outros municípios baianos promoveram a educação para o trânsito.

Papai, coloca o cinto! Mamãe, cuidado com o sinal vermelho! Vovó, vamos atravessar na faixa de pedestre?! Quem, ao ouvir esses pedidos seria capaz de recusar tamanha educação, verdade e acordo? E é exatamente nesse processo de formação que teremos cidadãos mais conscientes, inerentes ao bom convívio social e às regras estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

Mas não somente isso. O estado investe em educação, em saúde, em vias e rodovias, na infraestrutura, na sinalização e na modernização da estrutura administrativa. Lembra aquele número do começo do texto? 90% dos sinistros são resultados de falhas humanas! Lá na ponta, só nos últimos 10 anos, na Bahia, foram 25 mil mortes no trânsito. E qual é o custo disso? 60% dos leitos de UTI da rede pública são ocupados por vítimas de sinistros de trânsito, aumentando o tempo de espera por outros tratamentos.

Estamos iniciando mais uma edição do Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você, por mim, por motoristas, condutores, pedestres, agentes de trânsito. Começa na sua casa, na escola, no seu trabalho. Começa nas autoescolas, no dia a dia. Salvar vidas é um exercício diário, onde todos nós somos alunos e professores.

*Rodrigo Pimentel é Diretor-geral do Detran-BA