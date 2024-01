Vacina, Bahia | A TARDE

Diante do cenário preocupante de recuo na cobertura vacinal, a estratégia razoável de articulação dos governos nas instâncias federal, estadual e municipal tem como meta identificar e imunizar quem está desatualizado.

Os resultados já começam a aparecer, reforçando assim o acerto do método de união, independentemente das tintas político-partidárias, visando reabilitar o país ameaçado de enfrentar doenças já erradicadas, como parecia irreversível.

Manter o ritmo da busca ativa e do incentivo, por meio de campanhas massivas nas mídias convencionais e de internet, é a proposta para este ano, com o objetivo de investir parte da arrecadação do contribuinte na proteção da saúde.

Nem seria preciso grifar o artigo 6º. da Constituição Federal, mas ainda assim, não custa lembrar ser dever dos poderes públicos, e das mães, pais e responsáveis pelas crianças a necessidade de manter as cadernetas em dia.

A Bahia é um dos Estados de maior participação nesta virada no placar anticiência, resultante dos discursos negacionistas incentivados entre os anos de 2019 e 2022, felizmente agora tendo contidas seus nefastos desdobramentos.

A presença firme no Movimento Nacional pela Vacinação, desenvolvido em nível ministerial, demonstra o comprometimento das equipes de profissionais da secretaria estadual, ao organizarem o planejamento com os municípios.

Outra semente capaz de gerar uma frondosa árvore do bem, como metáfora para os bons frutos dos cuidados com a cidadania, é a do Programa Vacina Bahia, a comemorar um ano de êxito inequívoco no próximo mês de fevereiro.

No passo a passo, os melhores momentos da iniciativa contemplaram na primeira etapa 43 cidades com até 100 mil habitantes, tomando como pressuposto as maiores lacunas nas estatísticas, conforme dados confiáveis.

O investimento em veículos com tração nas quatro rodas levou também os vacinadores a comunidades indígenas, quilombolas e ermos da zona rural, tornando-se referência na luta por livrar o Brasil do risco do sinistro retrocesso.