Caminhada dos Terreiros do Engenho Velho completa 18 anos

Em 20 de novembro de 2006, A TARDE publicou o caderno intitulado Sou de Santo e Raça. Parte do conjunto de especiais que começaram a ser veiculados em 2003 para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, a publicação analisou a intolerância religiosa como um problema histórico enfrentado pelas religiões de matrizes africanas na Bahia. O especial apresentou dados, como os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontaram o baixo número de baianos que haviam declarado, no Censo de 2000, o pertencimento ao candomblé e umbanda. Na capa do especial foi publicada uma fotografia da Caminhada pelo Fim da Violência e do Ódio Religioso, e pela Paz. Organizada pelos terreiros localizados no Engenho Velho da Federação desde 2004, no próximo dia 15 ela estará de volta após dois anos sem acontecer por conta da pandemia de coronavírus.

“É muito importante esse retorno, pois precisamos defender o nosso direito de professar a nossa fé e que está assegurado na Constituição Federal”, diz Mãe Valnizia Pereira Bianch, ialorixá do Terreiro do Cobre. Em 2004, após sucessivas denúncias de ações de desrespeito a terreiros por membros de denominações neopentecostais, Mãe Valnizia Bianch tomou a iniciativa de convidar lideranças religiosas do bairro para tomar as ruas.

“Tivemos que tomar essa atitude, pois estávamos em nossos locais de culto, como é a nossa tradição, sem desrespeitar ninguém, pois fé cada um tem a sua. Diante do desrespeito decidimos ir à rua defender nosso direito batendo palmas e cantando. Eramos poucos, mas fomos fazendo ano a ano e a caminhada cresceu”, relata Mãe Valnizia Bianch, que é escritora e foi articulista de A TARDE de dezembro de 2014 a agosto de 2016. Ela é autora dos livros Resistência e Fé, Aprendo Ensinando e Reflexões, uma coletânea dos seus artigos publicados em A TARDE.

Além da capa do especial de celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, na edição de 16 de novembro de 2006 A TARDE registrou a edição da caminhada naquele ano:

“Representantes de terreiros das nações angola, jeje e ketu, do bairro do Engenho Velho da Federação, caminharam ontem pela paz e contra a intolerância religiosa. Depois da concentração diante do busto de Valentina Maria dos Anjos, a mãe Runhó, o grupo seguiu pelas ruas do bairro até a Avenida Cardeal da Silva, com paradas nas portas dos terreiros para reverências, passando pela Garibaldi e Vasco da Gama”. (A TARDE, 16/11/2006, p.7).

A caminhada acontece anualmente, em 15 de novembro. Com saída do final de linha do Engenho Velho da Federação, passa por vias como a Rua Apolinário Santana, que é a principal do bairro; avenidas Cardeal da Silva, Garibaldi, Vasco da Gama e por meio da Ladeira Manoel Bonfim retorna ao final de linha. Há paradas na passagem por terreiros como Odé Mirim, Bogum, Casa Branca do Engenho Velho da Federação, Gantois, Oxumarê, dentre outros.

“Nas primeiras edições, como o povo de candomblé sempre celebra com comida, oferecíamos um lanche. Depois começamos a fazer o amalá, que é a comida de Xangô e oferecer não apenas aos participantes da caminhada, mas a quem passa e quer participar dessa confraternização”, conta Mãe Valnizia Bianch.

De acordo com a ialorixá, essa manifestação tem importância não apenas para a denúncia de combate à intolerância religiosa, mas também como um exercício de cidadania. Este princípio foi registrado no especial de 2006, afinal, naquele período apenas 0,11% dos baianos haviam declarado pertencimento a uma religião de matriz africana, como efeito do preconceito histórico contra essas manifestações.

“No imaginário nacional, o candomblé é uma marca de identidade da religiosidade baiana. Mas os números estatísticos demonstram outro quadro. Segundo o último censo divulgado pelo IBGE, em 2000 – a pesquisa acontece a cada dez anos – apenas 0,11% ou 14.967 dos mais de 13 milhões de habitantes da Bahia têm o candomblé como religião. A umbanda tem percentual ainda menor: 0,05% ou 6.766 pessoas que a apontaram como sua religião”. (A TARDE, 20/11/2006, Especial Sou de Santo e Raça, p.3).

Ao longo dos anos, A TARDE registrou a realização da Caminhada pela Paz, organizada pelos Terreiros do Engenho Velho da Federação | Foto: Xando Pereira | Ag, A TARDE

Com 16 páginas, o especial mostrou outras perspectivas sobre a prática das religiões de matrizes africanas na Bahia: a cosmogonia, as ligações com a arte e as conquistas por meio da organização política, que garantiram vitórias como o decreto assinado por Roberto Santos, quando era governador da Bahia em 1976, extinguindo a exigência de autorização da Delegacia de Jogos e Costumes para a realização dos ritos. O especial foi indicado como finalista, na categoria Região Nordeste, do Prêmio de Imprensa Embratel e foi o único com conteúdo sobre religião entre os indicados na premiação.

A mobilização constante tem se mostrado necessária, pois novos casos continuam a surgir, como foi registrado na cobertura sobre a caminhada publicada na edição de 16 de novembro de 2010.

“Apesar das iniciativas que reforçam a necessidade de respeito pregadas pelos membros dos terreiros do Engenho Velho, muitos casos de intolerância ainda ocorrem na comunidade, principalmente tendo como vítimas as crianças. Em um destes casos, uma criança foi chamada de demônio por uma coordenadora da escola onde estudava, só por que seus pais são adeptos do candomblé”. (A TARDE, 16/11/2010, p.A5).

No Censo divulgado naquele ano, o número de pessoas que haviam declarado o candomblé e a umbanda como a sua religião havia triplicado em comparação a 2006: 0,34% dos baianos. Ações como a caminhada são incentivos à divulgação de que professar a religião que se escolheu é um direito que deve ser respeitado como determina a Constituição Federal ao estabelecer liberdade de pensamento, de prática religiosa e outros como direitos fundamentais dos brasileiros.

Mesmo com as atividades dos movimentos negros e de instituições como o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para combater as violências contra a liberdade religiosa, ocorrências de crimes desse tipo continuam a ser registradas. De 2018 a maio desse ano o aplicativo Mapa do Racismo e Intolerância Religiosa recebeu 86 queixas relacionadas ao ódio religioso.

Lançado há quatro anos, o aplicativo foi desenvolvido pelo MP-BA para facilitar as denúncias sobre racismo e práticas equivalentes, como a intolerância religiosa. As informações são analisadas pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAODH) e o encaminhamento, dependendo dos dados, pode se transformar em inquérito ou outras providências. O candomblé e a umbanda continuam como religiões mais afetadas pela violência, segundo o levantamento do MP-BA. Os dados foram fornecidos pela Assessoria de Comunicação da instituição. As agressões ocorrem, com mais frequência, em ambiente virtual e no local de culto.

Por esse motivo, mesmo com dificuldades e muito trabalho para coordenar uma mobilização que envolve várias comunidades religiosas que têm suas próprias dinâmicas, ano a ano a caminhada tem se fortalecido. A memória desse evento foi organizada no projeto intitulado Caminhos da Sagrada Resistência: Histórias e Memórias no Território Negro do Engenho Velho da Federação.

Desenvolvido por meio da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura, o projeto reúne em um site imagens das edições da caminhada, além do histórico e outros registros. É mais uma contribuição para uma manifestação que demonstra o quanto as questões de fé, em um país tão diverso como o Brasil, necessitam, às vezes, estar relacionadas à defesa da cidadania, especialmente para parte considerável da população afro-brasileira. Isso expande o debate para outras direções, como o combate ao racismo.

Cleidiana Ramos é jornalista e doutora em antropologia

*A reprodução de trechos das edições de A TARDE mantém a grafia ortográfica do período.

Fontes: Edições de A TARDE, Cedoc A TARDE