Cobertura tornou A TARDE referência para jornalismo antirracista

A TARDE realizou, de 2003 a 2015, um projeto pioneiro no jornalismo baiano: especiais anuais para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Com temas diferentes a cada ano foi possível debater aspectos étnico-raciais a partir de perspectivas diversas, como renda, infância, alimentação, gênero, religião, dentre outros. Ações inovadoras, como dicas para aplicação pedagógica do conteúdo dos cadernos por conta da Lei 10.639/2003 que estabeleceu o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, deram a essa experiência a potencialidade de levar o jornalismo às salas de aula. Além disso, os cadernos do 20, como eram carinhosamente chamados internamente, abriram caminhos para que A TARDE avançasse numa cobertura qualificada sobre o combate ao racismo e temas correlatos, a ponto de ter se tornado referência nesse campo.

O estudo intitulado Parlamento e Racismo na Mídia- A Cor do Poder, realizado pela Andi- Comunicação e Direitos e Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), publicado em 2013, apontou que A TARDE obteve um lugar de destaque entre os jornais que estavam realizando cobertura antirracista, especialmente no âmbito da atuação do parlamento brasileiro:

“Há que se destacar, no entanto, que a liderança dessa cobertura fica com um diário de abrangência regional: A Tarde (BA), que publicou no período 51 textos sobre a temática (12,7% do total de notícias analisadas). Vale assinalar que o diário baiano também ocupara esta posição na lista de veículos relativa à pesquisa sobre a cobertura em geral sobre a temática do racismo, sendo responsável por 13,1% de todas as notícias coletadas. Isto significa dizer que, contrariando a tendência geral da cobertura e diferentemente do verificado nas séries históricas da ANDI, é um meio de circulação regional/local que vem puxando o debate sobre Parlamento e Racismo na Mídia no País, seguido pelos veículos de abrangência nacional: O Estado de S. Paulo (11,5%), Correio Braziliense (8,0%), O Globo (6,2%), Folha de S. Paulo (4,7%) e Jornal do Brasil (4,0%)” (Estudo Parlamento e Racismo na Mídia- A Cor do Poder, p.10).

Os dados da pesquisa mostram a sedimentação de elaboração desse conteúdo especializado. Em 2005, por exemplo, A TARDE publicou uma reportagem sobre uma série de atividades vinculadas à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). Criada no início do primeiro governo Lula, o órgão tinha status de ministério e, em 2005, completou dois anos de atividade.

“Seminários, reuniões e uma comemoração solene com apresentação artística da atriz e poeta Elisa Lucinda, no Palácio do Itamaraty, foram alguns dos eventos comemorativos realizados de forma paralela nos dias 30 e 31. As razões para marcar a data de forma especial ganharam reforço com o decreto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que determina 2005 como o Ano da Promoção da Igualdade Racial, o que une os organismos do governo de forma mais intensa para trabalhar nessa direção. Além disso, em 30 de junho começa a primeira conferência nacional para falar especificamente desse assunto”. (A TARDE, 3/4/2005, p.12).

O Estatuto da Igualdade Racial foi outro tema constante na cobertura de A TARDE. Proposta do senador Paulo Paim (PT-RS), a iniciativa teve uma difícil e longa tramitação e por fim a retirada de diversas propostas dos movimentos negros, como a previsão de cotas na educação, serviço público, dentre outras quando foi aprovado em 2010.

“Alvo de discussões acirradas nos sete anos de tramitação, o projeto de lei que institui no País o Estatuto da Igualdade Racial foi aprovado ontem no Senado e entrará em vigor logo que for sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O substitutivo final negociado pelo governo e pelo relator Demóstenes Torres (DEM-GO) suprimiu do texto a previsão de cotas para negros na educação, serviço público e privado e nos partidos políticos. Deixou, ainda, de fora o ponto que previa a adoção de política pública de saúde exclusiva para negros”. (A TARDE, 17/6/2010, p.B8).

A TARDE publicou especiais no Dia Nacional da Consciência Negra e para a II Ciad (2006) | Foto: Cedoc A TARDE

Cobertura internacional

Em 2006, o jornal deu ampla repercussão à realização da II Conferência dos Intelectuais da África e da Diáspora (II Ciad), um evento internacional que foi sediado em Salvador. Organizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, na época presidida pelo baiano e doutor em história Ubiratan Castro de Araújo (1948- 2013), a II Ciad reuniu chefes de estado, ganhadores do prêmio Nobel, artistas e ativistas dos mais variados movimentos sociais. O Ministério das Relações Exteriores também participou da organização do evento.

O anúncio sobre a ocorrência da II Ciad em Salvador foi tema de uma reportagem na edição de A TARDE de 28 de maio de 2005. Uma entrevista com o professor Ubiratan Castro de Araújo, onde ele explicou os motivos de Salvador ter sido escolhida como cidade sede da conferência acompanhou a reportagem.

“Claro que havia várias cidades candidatas a sediar um evento deste porte, mas os ministérios da Cultura e Relações Exteriores fecharam questão com a escolha da capital baiana. Não poderia ser diferente. Salvador é a maior cidade, fora do território africano, com herança cultural africana sedimentada”. (A TARDE, 28/5/2006, p.8).

No dia da abertura da conferência, em 12 de julho, A TARDE publicou o especial Saudações, África. Ao longo de 12 páginas, o especial apresentou os objetivos da conferência e publicou conteúdo histórico como um artigo assinado pelo intelectual Abdias Nascimento e uma prévia do discurso do então ministro da Cultura Gilberto Gil para a abertura do evento.

“Minhas primeiras palavras serão para expressar a minha felicidade com a realização da II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora no Brasil, nesta Cidade da Bahia, uma cidade negra, centenária encruzilhada entre as Áfricas e as Américas. Nos tempos nefastos da escravidão e do tráfico de escravos, por aqui passaram muitos dos quatro milhões de africanos e africanas que vieram construir o Brasil. Hoje, esta cidade continua a ser uma grande encruzilhada das culturas africanas, afro-americanas e afro-caribenhas. Na Bahia, africanos e afrodescendentes de todo o mundo estão em casa, abrigados e afagados pelos seus parentes, e, neste ambiente de intimidade fraterna, poderão expor e debater em família as possibilidades de intercâmbio e cooperação entre os países do continente africano e os brasileiros e americanos que compartilham da mesma herança cultural”. (A TARDE, especial Saudações, África, 12/7/2006, p.5).

Inovação

Mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), o jornalista Hugo Mansur realizou uma pesquisa sobre os cadernos especiais da Consciência Negra publicados por A TARDE e a extensão a temas relacionados. Intitulada Ebó de Palavras: uma leitura afirmativa das páginas da Consciência Negra em A Tarde-Ba, 2003-2015, a dissertação, orientada pelo professor Jesiel Ferreira de Oliveira Filho em coorientação com a professora América Lúcia Silva César, destaca inovações que o pesquisador identificou na cobertura especializada de A TARDE.

“Há um aspecto formativo dos cadernos da Consciência Negra dentro e fora do jornal. Dentro porque a cada tema uma interação com uma editoria especializada, uma abertura de diálogo interno fantástico; e fora do jornal pelo uso escolar, pela adesão da classe de professores, que ajudavam a esgotar nas bancas as edições. O jornal se apresentou como material didático suplementar, verdadeiramente trabalhado em salas de aula. A Tarde jamais terá como dimensionar o alcance”, destaca Hugo Mansur.

O pesquisador aponta como qualidades dos projetos de cobertura étnico-racial de A TARDE o acerto na linguagem adotada, como o glossário. Esse recurso era incorporado a reportagens sobre o candomblé para explicar questões fundamentais dessa prática religiosa, como os postos e sua importância hierárquica; a publicação de artigos especializados com prioridade para pesquisadoras e pesquisadores negras e negros e a mobilização entre ativistas dos movimentos sociais que interagiam com seções como o Espaço do Leitor.

“Na seção para carta dos leitores durante o período de circulação dos cadernos da Consciência Negra havia mobilização que passa pela formação do leitor e renovação do fluxo de grupos sociais como fontes e, em consequência como consumidores do jornal. A interação dos leitores evidenciava um novo trânsito na recepção que o jornal vinha tendo no período”, acrescenta Hugo Mansur.

No ano em que A TARDE completa 110 anos retornar à memória desse projeto de aproximação com um dos mais importantes debates para a Bahia ratifica a interação com diversos públicos que o periódico conseguiu alcançar ao priorizar as pautas de interesse coletivo. Reviver esses acertos tem potencialidade para renovar compromissos com a responsabilidade social no complexo campo da comunicação social.

Cleidiana Ramos é jornalista e doutora em antropologia

*A reprodução de trechos das edições de A TARDE mantém a grafia ortográfica do período.

Fontes: Edições de A TARDE, Cedoc A TARDE