Coleção do Cedoc A TARDE mostra a beleza das festas sobre o mar

A coluna A TARDE Memória dessa semana destaca a forte presença do mar em celebrações do verão, com destaque para a procissão de Bom Jesus dos Navegantes que acontece em 1º de janeiro. A coleção do Cedoc A TARDE tem 2.690 fotografias relacionadas às Festas de Verão e que foram analisadas na tese Festa de Verão em Salvador, de minha autoria. A tese também permitiu o desenvolvimento do site Espelho de Festa. Nele é possível conferir as fotografias das festas.

Confira a coleção da Festade Bom Jesus dos Navegantes na década de 1970.

A TARDE Memória é um projeto multimídia desenvolvido para canais do Grupo A TARDE com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras); jornal A TARDE (aos sábados) e Portal A TARDE. Ele também dialoga com o projeto REC A TARDE hospedado no Youtube e com conteúdo relacionado nas mídias digitais do Grupo A TARDE. O conteúdo dos projetos têm como base o acervo do Cedoc A TARDE.

Confira no projeto REC a entrevista com a doutora em antropologia e professora titular da Ufba, Fátima Tavares com destaque para as suas observações sobre as festas que acontecem nas águas da Baía de Todos-os-Santos.

REC A TARDE