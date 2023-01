Coluna e Mini Doc abordam os estudos sobre festas

Cleidiana Ramos

De novembro até a quinta-feira anterior ao Carnaval, Salvador é tomada por várias das chamadas festas de largo. O último desses eventos é a Festa de Itapuã. Após a maior das festas baianas, sob o reinado de Momo, vem o ciclo da Quaresma e depois a Páscoa. Em seguida tem o período junino; depois o mês de agosto com as festas para o sagrado relacionado à cura; em setembro inicia-se o ciclo dos carurus e logo estaremos em novembro para o início de mais uma temporada de celebrações. Por conta disso, a Bahia tem uma vasta coleção de estudos sobre as festas. São trabalhos realizadas por pesquisadoras e pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento e com abordagens diversas.

Dados das pesquisas sobre festas são o tema da coluna A TARDE Memória dessa semana e de um Mini Doc produzido para o projeto REC A TARDE. Confira.

REC A TARDE

A TARDE Memória é um projeto multimídia do Grupo A TARDE tem inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no jornal A TARDE (aos sábados), além deste Portal. O conteúdo da coluna é baseado no acervo do Cedoc A TARDE. Com o desdobramento desses conteúdos em memória social para canais do Grupo A TARDE foi criado o projeto REC hospedado no Youtube e que é atualizado às sextas-feiras. Inscreva-se no canal e acione o sino para receber atualizações.