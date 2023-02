Confira a folia do trio elétrico e a vitoriosa carreira de Gerônimo

Cleidiana Ramos

A partir da década de 1970, o trio elétrico começou a ganhar espaço no Carnaval de Salvador. Foi a era dos foliões anônimos, fantasiados e mascarados ganharem um certo protagonismo. Mas logo esse Carnaval de Rua e a cada vez maior importância do trio abriu espaço para as estrelas da música se transformando em um palco ambulante. A partir de 1986 essa música de Carnaval tornou-se parte da indústria fonográfica brasileira com o nome de axé músic.

Você conhece essa história? É hora de provar que sabe mais sobre a história do trio elétrico, seus inventores e outras questões. É só fazer o quiz a seguir.

O que você sabe sobre a criação do trio elétrico? Responda as perguntas e descubra. Fotos: Cedoc A TARDE Quais os nomes dos criadores do trio elétrico? Qual circuito faz homenagem a Dodô? Como ficou conhecido o veículo que deu origem ao trio elétrico? Qual circuito do Carnaval de Salvador faz uma homenagem a Osmar? Quem foi o primeiro músico a colocar voz em uma canção de trio elétrico? Ajustando os acordes da guitarra baiana Você precisa conhecer mais detalhes sobre a história do trio elétrico, mas está em um bom caminho. Troféu Fobica de Ouro. Parabéns! Você sabe tudo sobre a história do trio elétrico.

