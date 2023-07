Conheça as histórias sobre a Diocese de Amargosa que tem novo bispo

Cleidiana Ramos

Na edição de 14 de agosto de 1942, A TARDE noticiou ter recebido a visita em sua redação de Dom Florêncio Sisínio Vieira. Natural de Jiquiriçá ele havia sido nomeado bispo de Amargosa, diocese criada no ano anterior. Mais de 80 anos depois, o território eclesiástico acaba de ganhar um novo titular: Dom Juraci de Oliveira, que será ordenado bispo no próximo dia 29 em Salvador, no Colégio Antônio Vieira. A posse em Amargosa acontecerá no dia 27 de agosto na Catedral Nossa Senhora do Bom Conselho.

As histórias sobre a criação da diocese de Amargosa, um território com uma impressionante diversidade cultural, protagoniza o conteúdo dos projetos de memória social do Grupo A TARDE nessa semana: REC e A TARDE Memória. O REC A TARDE é um canal do Grupo A TARDE hospedado no Youtube. Multimídia, a coluna A TARDE Memória tem inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no jornal A TARDE (aos sábados) no Portal A TARDE e nas redes sociais do Grupo A TARDE.

Senta que Temos Histórias- As jornalistas Cleidiana Ramos e Priscila Dórea, apresentadoras do REC A TARDE, conversaram com o novo bispo de Amargosa, Dom Juraci de Oliveira, sobre as características dos territórios eclesiásticos, como as dioceses, suas expectativas diante da sua agora condição de bispo, dentre outros assuntos.

Mídia & Memória- Dom Juraci de Oliveira analisa imagens das coleções do Cedoc A TARDE sobre a Diocese de Amargosa que irá assumir a partir de agosto.

Cibercultura- Confira informações sobre o belo filme de Fernando Meireles, Dois Papas, uma obra que reflete sobre os bastidores da administração da Igreja Católica a partir das trajetórias de Bento XVI e Francisco.

A TARDE Memória-Veja a chamada para o conteúdo da coluna A TARDE Memória que tem a versão para o jornal A TARDE publicada aos sábados.

Arena A TARDE- Artigo sobre solidão e as polêmicas relacionadas à inteligência Artificial estão na seção Arena A TARDE.

