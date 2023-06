Conheça histórias sobre figurinos dos Caboclos do Dois de Julho

Cleidiana Ramos

Os Caboclos são os protagonistas da Festa do Dois de Julho. A cada ano as estátuas recebem cuidados especiais como limpeza, reparo e, principalmente, um figurino novo. O artista plástico João Marcelo Ribeiro confecciona tanto as vestes, como adereços para o Caboclo e a Cabocla, e cuida da decoração dos chamados carros emblemáticos. Na série de especiais sobre o Bicentenário da Independência da Bahia esse é o tema da semana nos projetos de memória do Grupo A TARDE REC e A TARDE Memória.

Confira as seções do REC:

Confira as seções do REC:

Senta que Temos História- O artista plástico João Marcelo Ribeiro apresenta as suas referências para a confecção das vestes do Caboclo e da Cabocla do Dois de Julho.

REC A TARDE

Mídia & Memória- Por meio da coleção de fotografias do Cedoc A TARDE, João Marcelo Ribeiro e as apresentadoras do REC, Cleidiana Ramos e Priscila Dórea analisam as transformações nos adereços dos Caboclos do Dois de Julho.



REC A TARDE

Amanhã, 24, tem a versão para o jornal A TARDE da coluna A TARDE Memória, um projeto multimídia do Grupo A TARDE com inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), no Portal A TARDE e nas mídias sociais do Grupo A TARDE. O conteúdo é baseado no acervo do Cedoc A TARDE. Confira a chamada.

REC A TARDE

.