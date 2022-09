Conheça os destaques da literatura brasileira no século XIX

Cleidiana Ramos

Quando Dom Pedro I oficializou a emancipação política do Brasil já existia uma produção literária nacional? Qual era o estilo da poesia que estava sendo produzido em terras brasileiras e quais eram os autores que tinham proeminência. São questões como essas e outras muito interessantes respondidas na entrevista com o professor Adriano Eysen que é professor da Uneb, mestre em Literatura e Diversidade Cultural, doutor em Literaturas da Língua Portuguesa e diretor do Campus XIV da Uneb- Conceição do Coité.

Confira o vídeo da série Brasil- Nação disponibilizada na coluna A TARDE Memória no Youtube. Veja também o conteúdo relacionado nas mídias digitais do Grupo A TARDE como o Instagram.

A TARDE Memória

Devido ao Bicentenário da Independência, o projeto A TARDE Memória traz uma série intitulada Cenários do Brasil-Nação. Em uma sequência de vídeos disponibilizados até a próxima quinta-feira, 8 de setembro, professores das áreas de história, literatura e comunicação social contam como estava o Brasil em áreas como ciência, literatura, política e comunicação da gestão pública no contexto da Proclamação da Independência.

A TARDE Memória é um projeto multimídia com inserções em canais do Grupo A TARDE como A TARDE FM (às sextas-feiras), Jornal A TARDE (aos sábados) e Portal A TARDE. O conteúdo das edições do projeto é baseado no material que forma o acervo do Cedoc A TARDE.