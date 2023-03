Conteúdos de A TARDE destacam vida e obra de Manuel Querino

Cleidiana Ramos



Manuel Querino morreu em 14 de fevereiro de 1923. Professor, político, artista e pesquisador com obras pioneiras especialmente para mostrar a importância da contribuição negra para a formação cultural do Brasil, Querino nem sempre foi celebrado à altura da sua trajetória. Mais recentemente é que tem sido feito um esforço de pesquisadoras e pesquisadores para visibilizar a produção desse grande intelectual baiano.



O centenário de morte de Querino é o tema dos conteúdos de memória social do Grupo A TARDE, como o REC que já está no ar. Confira e se inscreva no canal.



Seção Senta que temos História- A pesquisadora Sabrina Gledhill analisa a vida e obra de Manuel Querino.

Cibercultura- A seção traz sugestões de livros sobre Manuel Querino, como Travessias no Atlântico Negro - Reflexões sobre Booker T. Washington e Manuel R. Querino, de Sabrina Gledhill e Manuel Querino- criador da culinária popular baiana de Carlos Alberto Dória e Jeferson Bacelar.



Mídia & Memória- Coleção das edições digitais de A TARDE permitem a consulta a notícias sobre Manuel Querino e um artigo escrito por ele.

A TARDE Memória- Coluna dessa semana vai destacar centenário da morte de Manuel Querino.

