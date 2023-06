REC e A TARDE Memória apresentam especial Caboclos da Bahia

Cleidiana Ramos

Os projetos em memória social do Grupo A TARDE- REC e A TARDE Memória- apresentam o especial Caboclos da Bahia. Os conteúdos abordam as comemorações do Dois de Julho em quatro cidades baianas: Itaparica, Cachoeira, Santo Amaro e São Félix- que, assim como Salvador, têm os Caboclos como protagonistas dos cortejos cívicos.

No REC, cada cidade ganhou um minidoc específico. Além das histórias sobre essa interação das cidades com os Caboclos há entrevistas com fontes especializadas. Um dos destaques é Itaparica, onde o Caboclo Tupinambá fica guardado na prefeitura local, no gabinete usado pelo chefe do executivo. Além disso, na cidade está a sede do grupo Os Guaranys. A associação fundada há mais de 80 anos é a responsável pela organização dos ritos do 7 de janeiro- data da comemoração cívica em Itaparica- além de participar da festa em Salvador e em outras cidades, sempre indo à frente do carro dos Caboclos como uma espécie de guarda de honra.

Amanhã, 1º de julho, tem texto sobre o mesmo tema na coluna A TARDE Memória veiculada aos sábados no jornal A TARDE. Projeto multimídia do Grupo A TARDE, a coluna tem inserções em A TARDE FM, às sextas-feiras, no Portal A TARDE e nas redes sociais do Grupo A TARDE.

Confira o Especial Caboclos da Bahia já disponível no REC.

