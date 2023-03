REC e A TARDE Memória destacam centenário de Mãe Hilda

Cleidiana Ramos



No ano de comemoração do centenário de nascimento de Mãe Hilda Jitolu é importante destacar a sua firme atuação em defesa da educação. Foi sob a sua inspiração que a instituição começou a desenvolver projetos sociais. A escola que tem o seu nome possui um projeto pedagógico avançado e começou por uma iniciativa de Mãe Hilda no barracão do Terreiro Jitolu.

Histórias sobre essa sacerdotisa que é uma das muitas representantes da forma de ação intelectual das mulheres de terreiros na Bahia estão nas seções Mídia & Memória e Senta que Temos História do projeto REC A TARDE. Hospedado no Youtube, o programa, disponibilizado em tópicos vai ao ar todas as sextas-feiras.

Amanhã, sábado, tem a versão para o jornal A TARDE da coluna A TARDE Memória também baseada no centenário de nascimento de Mãe Hilda. Projeto multimídia do Grupo A TARDE, a coluna têm inserções em A TARDE FM (às sextas-feiras), neste portal e nas redes sociais. Tanto o conteúdo do REC como de A TARDE Memória é baseado no acervo do Cedoc A TARDE.

Confira as seções do REC A TARDE:

Mídia & Memória- Por meio de uma coleção de imagens do Cedoc A TARDE, a jornalista Valéria Lima, mestra em Estudos Étnicos e Africanos conta histórias sobre a trajetória da sua avó, Mãe Hilda Jitolu.

Senta que temos História- Na seção, Valéria Lima, jornalista e mestra em Estudos Étnicos e Africanos destaca eventos importantes para a comemoração do centenário de nascimento de Mãe Hilda Jitolu, como o instituto que leva o seu nome e do qual é diretora.



Cibercultura- Confira as novidades sobre a estreia da segunda temporada de Cidade Invisível.



A TARDE Memória- Veja a chamada para a coluna nessa semana.

Arena A TARDE- Conheça detalhes sobre a coluna A TARDE Memória.

