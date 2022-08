Reportagem de A TARDE contou história do Lobisomem do Cabula

Cleidiana Ramos

Em uma reportagem publicada em 1º de novembro de 1918 A TARDE contou a história de um lobisomem que assustou o bairro do Cabula. Confira mais detalhes no vídeo.

A TARDE Memória