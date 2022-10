Urnas eletrônicas têm antídoto contra fraudes eleitorais

Cleidiana Ramos

Governador da Bahia de 1901 a 1904, Severino Vieira (1849-1917) fez um desabafo em discurso no Senado seis anos depois de deixar o executivo baiano. Segundo ele, qualquer fiscalização era insuficiente para coibir as fraudes nas eleições, inclusive em Salvador. Vieira contou que tinha um parente de um influente político baiano, de quem não citou o nome, que votava várias vezes em uma mesma eleição. Em uma ocasião o rapaz se apresentava usando óculos; em outras apenas mudava o terno e sempre usando documentos diferentes. Foi para acabar com as fraudes eleitorais, um problema crônico desde o início da República, que a Justiça Eleitoral brasileira apostou nas urnas eletrônicas.

A primeira eleição com o uso do equipamento foi a realizada em 1996 para escolha de governadores e prefeitos. Desde o início do projeto, em 1995, a proposta garantiu que o equipamento tivesse como principal característica evitar a intervenção humana especialmente na totalização dos resultados que era o momento em que se colocavam as eleições sobre suspeição. Desde então, as eleições no Brasil têm sido muito tranquilas e, por isso, é um escândalo as seguidas tentativas de desacreditar esse sistema com mentiras como tem acontecido recentemente por parte do atual presidente da República, Jair Bolsonaro e seus apoiadores para a pronta reação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Essa primeira eleição com o uso de urnas eletrônicas é o tema da semana do projeto A TARDE Memória que tem inserções nas seguintes plataformas do Grupo A TARDE: A TARDE FM (às sextas-feiras); Jornal A TARDE (aos sábados) e Portal A TARDE. O conteúdo é baseado no acervo do Cedoc A TARDE.

A partir de hoje, A TARDE Memória também dialoga com o projeto REC A TARDE, uma ação de expansão de conteúdos do Grupo A TARDE no campo da Memória Social. O REC está hospedado no Youtube e interage com as redes sociais do Grupo A TARDE.

Confira, por exemplo, a entrevista com o professor Carlos Zacarias, do Departamento de História da Ufba, onde ele aponta os problemas causados pelas fraudes eleitorais.

