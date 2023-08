Bordado a mão combate preconceito e sedentarismo

O Projeto Bordado Solidário Sustentável surgiu na Península de Itapagipe, na Cidade Baixa e vem ganhando muita força, com a adesão de várias mulheres, que juntas estão desenvolvendo um trabalho de educação sócio ambiental.

Além disso o projeto visa combater o etarismo (preconceito de idade), o sedentarismo e contribui para o fortalecimento do turismo religioso e cultural, naquela região.

Mas, como o bordado a mão pode ajudar as mulheres da Península de Itapagipe? Segundo Nathália Baraúna, advogada por formação, mas especializada em artes, especialmente aquarela e bordados e que ministra os cursos no projeto, o bordado vai além de uma expressão artística.

A prática dessa atividade, que também é lúdica, faz bem a alma e ajuda no combate a depressão, com inúmeros outros benefícios para homens e mulheres, além de evitar o declínio nas funções cerebrais, melhorar a atenção, foco, e a coordenação motora.

O bordado ajuda a combater o etarismo e sedentarismo e melhora a auto estima | Foto: Divulgação

O Projeto Bordado Solidário Sustentável visa desenvolver uma coleção de produtos de moda com o objetivo de comercialização para o turismo cultural e religioso católico, aproveitando toda a força da religiosidade da Cidade Baixa, com o Santuário de Santa Dulce, a Igreja do Bonfim e também a Igreja dos Alagados.



O Projeto Bordado Solidário Sustentável, pretende capacitar mulheres em vulnerabilidade social, moradoras da Península de Itapagipe e do Subúrbio Ferroviário.

O objetivo também é promover a interação de pessoas de diferentes idades e capacitá-las, através da arte do Bordado, agregando valor aos produtos e gerando emprego e renda.

Segundo os coordenadores do projeto, é importante capacitar mulheres para confeccionar produtos bordados a mão com a temática religiosa da Península de Itapagipe, pois isso é uma maneira eficaz de desenvolver a economia da região, gerando emprego e renda.

A advogada e artista plástica, Nathalia Baraúna é responsável pelo projeto | Foto: Divulgação

As atividades desenvolvidas pelo Projeto Bordado Solidário Sustentável também possuem um olhar mais atento para a sustentabilidade ambiental, trabalhando no aproveitamento de produtos que seriam descartados.