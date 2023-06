Caminhar faz bem para o corpo e a alma

Os peregrinos que fazem parte da Associação Bahiana dos Amigos do Caminho de Santiago (ABACS) sabem que precisam intensificar os treinamentos se eles querem fazer um dos mais desejados e tradicionais caminhos de peregrinação do mundo, que é o de Santiago de Compostela, na Espanha.

Por esse motivo, é comum, todos os finais de semana, grupos de pessoas saírem por diversos caminhos para os tradicionais e necessários treinos. Seja em Salvador ou nas cidades do interior, em outros Estados ou até Países, o importante é colocar o tênis ou a bota, arrumar uma mochila nas costas e cair nas trilhas.

O simples fato de caminhar, ajuda na saúde do corpo e, especialmente da alma. Essa atividade física é uma das mais simples que existe e não exige da pessoa, quase nada para ser praticada. Quem escolhe caminhar, dá um importante passo para deixar o sedentarismo e até criar estimulo para outras atividades físicas.

As peregrinas, Rosalice, Débora e Verônica começando o desafio de Santiago de Compostela | Foto: Divulgação

No último final de semana, por exemplos, os peregrinos da Associação estavam espalhados por diversos lugares. Aqueles que não puderam sair da capital, escolheram suas trilhas e partiram para os treinos. Um grupo saiu da Pituba, na praça da Igreja Nossa Senhora da Luz, com destino à Igreja da Vitória, num percurso total de 12 km.

Outro grupo fez o treinamento no sentido contrário, saindo da Estação Mussurunga, na Paralela, com destino a Praia de Ipitanga, na divisa com o município de Lauro de Freitas. O percurso também foi de pouco mais de 12 km.

A orla de Stella Mares é convidativa para uma boa caminhada | Foto: Divulgação

Nessas caminhadas, o objetivo, além dos treinos, é colocar as conversas em dia, com trocas de informações, especialmente para pegar as dicas daqueles que já fizeram o Caminho de Santiago de Compostela e que podem ajudar na preparação daqueles que pretendem fazer essa peregrinação.

Ainda nesse final de semana outros grupos se aventuraram por diversas peregrinações. No interior da Bahia, por exemplo, vários integrantes da Abacs estiveram em Vitória da Conquista, fazendo o tradicional Caminho de Piripiri. Outro grupo se aventurou para completar o Caminho de Santa Dulce dos Pobres, partindo de Barra de Itariri para a cidade de Itabaiana, em Sergipe. Essa trilha terá a duração de cerca de 23 dias.

O casal enfrenta as trilhas do Caminho de Caravaggio, no Rio Grande do Sul | Foto: Divulgação

Mas, teve peregrino que foi para bem mais longe. Dois escolheram fazer o Caminho de Caravaggio, em trilhas no interior do Rio Grande do Sul, enquanto outros começaram o desafio do Caminho de Santiago de Compostela, sendo que alguns partiram de Portugal e outros da França.

Então, seja perto, ou seja, longe, um km, 10, 20 ou mais, o importante é você se mexer e buscar, através das caminhadas um corpo mais saudável e uma mente preparada para viver com mais tranquilidade, harmonia e felicidade.