Chã Preta é a Princesa dos Montes em Alagoas

A cidade é pequena, mas aconchegante e cercada de muitas histórias que contam parte da colonização do nosso País e uma cultura característica do tempo da escravidão, com riquezas de detalhes e muita poesia e beleza.

Essa é Chã Preta, que fica no interior de Alagoas e é um dos roteiros por onde passam os peregrinos que fazem o Caminho de Zumbi dos Palmares. O município tem cerca de 10 mil habitantes e a cidade é considerada a Princesa dos Montes, devido a quantidade elevada de serras na região. As trilhas pelo município de Chã Preta são percorridas no terceiro dia do Caminho de Zumbi dos Palmares, quando os peregrinos deixam o vizinho município de União dos Palmares, e passam a percorrer mais uma região que servia de rota de fuga para os escravos, além da formação de vários quilombos.

As trilhas seguem as rotas por onde os escravos fugiam | Foto: Arquivo pessoal

A aventura dos trilheiros começa exatamente na região do que um dia foi o Quilombo do Cafuxi e que hoje é uma comunidade dos quilombolas. No total são 18 km de muitas subidas e decidas, extremamente íngremes, que dão a real dimensão da força, garra e determinação dos escravos, durante as fugas.



E toda essa trilha pode ser feita com o acompanhamento de guias que vão, a cada passo, relatando um pouco da história da região. No vídeo da reportagem é possível ouvir, do secretário de Turismo do município de Chã Preta, a explicação do nome da cidade e muitas histórias dos escravos. O município de Chã Preta tem 60 anos de emancipação e a sua população trabalha para manter acesa as tradições culturais dos tempos da escravidão e para mostrar a beleza da região, que naquela época era totalmente formada pela mata atlântica.

O encontro dos peregrinos na Igreja sede da cidade de Chã Preta | Foto: Arquivo pessoal

O Caminho de Zumbi dos Palmares é uma excelente oportunidade para que os peregrinos possam conhecer, de perto as rotas de fugas utilizadas pelos escravos e que muitas delas se encontravam exatamente nos montes que circundam o município de Chã Preta. Ainda é possível percorrer parte da mata atlântica na região e visitar vários Quilombos, que ainda resistem ao tempo e mantém as suas tradições, com a música, dança, religião e culinária dos escravos.

Construções coloniais ao longo da trilha de Zumbi dos Palmares | Foto: Arquivo pessoal

Fazer a trilha de Zumbi dos Palmares é uma verdadeira imersão na história do Brasil e um momento ímpar de conhecer, de perto, parte da história da escravidão no nosso País.