Desafio Stella Mares a Praia do Forte, pela praia

Eles participam de um clube que tem o sugestivo nome de Brutos de Stella e eles levam isso muito a sério, pois só “inventam” desafios brutos, de tirar o fôlego e deixar muita gente de boca aberta.

A aventura do último final de semana foi o Desafio Stella Mares - Praia do Forte pela areia. A distância de 60 km foi vencida quase 100% pela areia, pois no percurso eles enfrentaram três travessias de rios: Buraquinho, Jauá e Guarajuba. A primeira foi vencida à pé, pois a maré estava baixa, mas as outras duas, foram de barco.

A travessia pelo rio, em Buraquinho, exigiu muito esforço dos atletas | Foto: Divulgação

A ideia de fazer esse desafio surgiu em 2016, quando um pequeno grupo fazia a preparação para os 254 km da Jungle Marathon, que acontece na selva amazônica. Os atletas precursores eram Rogério Reis, Régis Leal, Ivan Falct, Jefferson Pataro e Giovanni Duarte.E esses guerreiros não pararam mais. Em 2022 eles voltaram com o mesmo percurso como treino de preparação para o Desafio 4 Faróis- 100 km. Naquele ano, apenas uma mulher participou da aventura, junto com cinco homens.



Na edição desse ano, no último final de semana, o número de participantes no treino aumentou consideravelmente. Dessa vez com a participação de 5 mulheres e 14 homens.Alguns completaram o percurso de 60 km, com chegada na praia do Forte na Igreja de São Francisco. Outros fizeram 47, 27 e 21 km. Esses tinham como objetivo fazer, apenas, uma parte do percurso.

Para atravessar o rio Jacuipe, a turma utilizou um pequeno barco | Foto: Divulgação

Das cinco mulheres que largaram na madrugada em Stella Mares, duas completaram o percurso de 60 km e chegaram ainda com muita energia em Praia do Forte.Érica Sampaio e Gleisiane Petersen foram as “brutas” que conseguiram percorrer os 60 km do desafio e que vibraram muito com o feito. Para Érica esse foi o desafio da superação, pois ela vinha de duas lesões e achava que só conseguiria fazer 30 km. No final, o objetivo foi alcançado e as duas guerreiras comemoraram muito, assim como Rubia e Sonia, que completaram o time feminino.

A comemoração dos atletas do Brutos de Stella, que participaram do desafio | Foto: Divulgação

O Desafio Stella-Praia do Forte na realidade é considerado apenas um treino. Mas o grupo dos Brutos de Stella já está pensando em transformar esse treino em uma prova, oficial , um desafio de corrida. Pois, sem sombra de dúvidas, o percurso é maravilhoso e a natureza é um espetáculo à parte. Quem quiser ficar por dentro desse e de outros desafios dos Brutos de Stella, pode acessar a página oficial no Instagram @brutosdestella e se quiser participar das aventuras, entra em contato com essa turma de “brutos”.