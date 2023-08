Dupla de Camaçari ganha aventura na Chapada Diamantina

João Leal e Sérgio Falcão, moradores de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, alcançaram o primeiro lugar da competição nas categorias 4x2 e 4x4. Banda Psirico e João Neto & Frederico animaram a festa dos campeões, em Barra da Estiva.



Foram cerca de três horas de percurso entre as cidades de Ibicoara e Barra da Estiva, cenários da terceira edição do Rally da Chapada, realizada na Chapada Diamantina. As duas cidades abrigam cartões-postais famosos da região chapadeira como as cachoeiras do Buracão e Fumacinha, além do Morro Santa Bárbara, com 1.470 metros de altitude.

Os participantes da prova percorreram belos trechos de trilha | Foto: Divulgação

Entre os destinos por onde passaram os 55 veículos inscritos no evento, estavam plantações de café, morango, e belíssimas paisagens naturais margeadas pela Serra do Sincorá.

Foram duas trilhas distintas: 65 km para os modelos 4x2, da categoria Turismo e 80 km, com mais obstáculos, em terreno irregular de estradas vicinais e rodovias, para os rallizeiros da categoria Adventure, de veículos dotados de tração 4x4. A largada foi na cidade-sede do evento, na praça matriz de Ibicoara com chegada na vizinha, Barra da Estiva, aniversariante do dia.



Participando pela primeira vez de um rally, a dupla de Camaçari, formada pelos irmãos Sérgio e Marcos Falcão, levou a melhor na categoria Turismo 4x2. Vice-campeão do Rally da Chapada na edição anterior, o feirense João Leal, também morador de Camaçari, melhorou a classificação nesta edição e alcançou o primeiro lugar da principal categoria da prova, a Adventure 4x4.

Buscando o tricampeonato, o paulista Paulinho Oliveira, da Família X, teve problemas com o cilindro de embreagem do veículo e terminou a prova na quinta colocação.

Sérgio Falcão, campeão da Turismo 4x2 e João Leal, vencedor da Adventure | Foto: Divulgação





O secretário de Turismo de Ibicoara, Luan Sampaio, foi um dos rallizeiros do evento. Em um veículo 4x4, Sampaio descreveu a emoção de participar, pela primeira vez, de um rally e dos benefícios que a prova trouxe para a cidade “Muita adrenalina. Um evento ímpar que gerou economia e movimentou o Turismo da cidade com lotação máxima de hotéis, pousadas e restaurantes”, reforça o secretário.



A festa de encerramento do Rally da Chapada, considerado o maior rally de aventura da Bahia, celebrou, simultaneamente, o aniversário de emancipação de 64 anos de Barra da Estiva e contou com shows de artistas de peso como João Neto e Frederico e Banda Psirico.

Montar uma boa estratégia era importante para o sucesso da aventura na Chapada | Foto: Divulgação





A Padoca no Campo, um dos conceituados locais gastronômicos de Ibicoara, celebrou o encerramento do Rally da Chapada com um café da manhã para os três primeiros lugares das duas categorias do evento.

No cardápio da chef Aline Lune, um café regional com produtos da agricultura familiar como cuscuz com fumeiro, escondidinho de carne do sol, queijo coalho além de muita música boa ao som de um trio nordestino com verdadeiro forro pé-de -serra.