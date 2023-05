João, um peregrino solitário e quase sem destino

Muitas pessoas decidem peregrinar e a maioria busca fazer isso ao lado de familiares e amigos ou grupos formados através de empresas especialistas nesse tipo de trabalho. Mas, poucos se aventuram sozinhos, principalmente quando a aventura é longe de casa, em outros países, com culturas e línguas diferentes.

Peregrinar sozinho requer conhecimento, determinação, força, equilíbrio, atitude, inspiração e muitas outras coisas que a pessoa vai descobrindo ao longo da jornada.

Quando você decide fazer uma peregrinação sozinho, normalmente você vai em busca de respostas para perguntas que você fez a si mesmo e que, ao longo da caminhada, vai tentar encontrar essas respostas.

E a Coluna Coroa de Mochila, a partir de hoje, vai começar a mostrar parte da aventura de João Marlito Dantas, aposentado do Estado da Bahia, de 71 anos, que resolveu percorrer o Caminho da Via Francigena, partindo da cidade de Canterbury, na Inglaterra, no último dia 08 de maio.

As construções inglesas se destacam no visual da Via Francigena | Foto: Divulgação

O próprio João vai relatar a sua aventura, que inclui percorrer diversos países, como Inglaterra, França, Suíça e Itália, ao longo de três meses. O destino final programado é a cidade de Roma, mas o próprio João disse que não sabe se realmente esse será o fim dessa aventura. Vamos aguardar pra ver. Segue o primeiro relato do peregrino solitário:

“Início a minha mais ambiciosa e desafiante caminhada, que é atravessar diversos países, andando diariamente com uma mochila nas costas, por vários meses.

Será que consigo? É uma pergunta para qual não tenho resposta, pois só tenho indagações, incertezas e muitas dúvidas, contudo estou disposto a aceitar o desafio, com todas essas incertezas e caminhar, se possível até meu destino final.

Sei que além de um longo caminho, tenho também as muitas montanhas a serem vencidas, mas sei que tem muito mais coisas do que apenas as montanhas, dores, chuva, vento, sol e outros desafios, mas também há o prazer de andar e de conhecer lugares, idiomas, pessoas, culturas e paisagem que desfilarão no ritmo dos meus passos, às vezes lentos e em outros momentos num ritmo mais forte.

Fotos? Deverão ser muitas, mas principalmente muitas lembranças, essas ficarão registradas para sempre, impressas na memória e na alma, principalmente os gestos de solidariedade e as atenções que ficarão registradas de forma indelével na alma.

Trago sempre nas minhas caminhadas, além das incertezas, meus medos e muitas perguntas, Dentre elas, a que ressurge em momentos difíceis: “O que estou fazendo aqui?”.

De antemão, sei que não terei resposta, mas espero continuar a caminhar e quem sabe, obter a resposta em algum momento da jornada. Aliás, essa pode nem ser a pergunta mais importante, afinal existem muitas outras, no entanto é a primeira a aparecer nos momentos mais penosos.

De mais a mais, nas minhas caminhadas, várias dessas perguntas são companhias constantes e quem sabe terei resposta nessa jornada. Mas não ter respostas para tantas perguntas não me angustia, isso me motiva e talvez ajude a compreender o que estou fazendo aqui.

Começo mais uma caminhada apenas tendo a mim por companhia e até o momento não encontrei outros peregrinos, mas por ter poucas ou pouquíssimas pessoas foi uma das coisas que me fizeram escolher esse caminho.

Certamente encontrarei outros ‘Joões’ que buscam andar sozinhos e veem a vida e as coisas acontecerem no ritmo dos seus passos e durante a breve caminhada, juntos deveremos trocar algumas palavras de saudação e conversar um pouco.

De onde somos, de onde partimos, até onde pretendemos ir e outras informações que são trocadas entre os caminhantes, então cada um retornará ao seu ritmo de marcha e novamente ficaremos sozinhos e mergulharemos nos nossos pensamentos, quando andaremos pelos labirintos das nossas lembranças, desfrutando da liberdade que o caminhar nos proporciona.

Talvez seja isso o que nos faz querer andar e andar. Assim seguiremos andando com a companhia das árvores, do vento, dos pássaros, das montanhas.

Na sinalização do caminho, a imagem de um peregrino solitário | Foto: Divulgação

Estamos sozinhos, mas não solitários e andar todos os dias por horas passa a ser uma atividade completamente normal, o difícil às vezes é ficar nas cidades, pois queremos andar, conviver conosco mesmo e a natureza.

Em verdade essa conversa por vezes é bem complicada por causa do idioma, pois além do português falo apenas um pouco de francês. Entretanto encontro nas cidades e vilas, por onde passo ou me hospedo, com várias pessoas, cuidando dos seus afazeres cotidianos, mas sou apenas mais um transeunte, contudo nesses encontros é como se voltasse a realidade.

Essa caminhada tem alguma diferença das anteriores, onde eu praticamente me obrigava a chegar ao destino planejando a qualquer custo. Pelas diversas dificuldades do próprio caminho e também por algumas questões pessoais, sou obrigado a aceitar a interrupção da jornada em algum ponto antes do destino final.

Pelo menos estou me preparando emocionalmente para isso, contudo a vontade de caminhar é muito grande. Portanto, espero que essa vontade me leve até o meu destino final.