Lançamento de livro e missa marcam 50 anos do GJP

O médico pediatra, Raul Molina e sua esposa, a médica psiquiatra Fabíola Molina, deixaram suas atividades profissionais em Cruz das Almas, no último final de semana, porque tinham um compromisso muito importante em Salvador.

Da mesma forma e pelo mesmo motivo, o educador, José Eduardo Alves, também deu uma pausa nas suas atividades e saiu da cidade de Jequié, com destino à Salvador.

Todos eles estavam com um encontro marcado com outros amigos, para comemorar os 50 anos do Grupo de Jovens da Piedade (GJP). Estavam reunidos, profissionais liberais, poetas, escritores, aposentados, médicos, jornalistas e no grupo, um só pensamento: matar a saudade.

O lançamento do livro também fez parte das comemorações | Foto: Divulgação

Com muitas histórias, o grupo é formado por pessoas, hoje, acima dos 60 e 70 anos. Mas, quando começaram as atividades, eram jovens, em plena adolescência e que foram fortalecidos pelos ensinamentos religiosos da comunidade franciscana, na Igreja da Piedade, no centro da cidade.

Lembrando que os mais jovens, na época, começaram na Gurilândia, que era um grupo de crianças, comandados, na própria igreja, pelo Frei Edvaldo, outro pilar dos ensinamentos franciscanos para os jovens e as crianças.

As comemorações dos 50 anos do Grupo de Jovens da Piedade foram marcadas por muitas atividades, dentre elas, o lançamento de um livro elaborado por Orlando Bitencourt e José Eduardo Alves. No livro, um pouco da história do grupo, dos seus participantes e familiares, além de muitas das ações sociais realizadas por todos.

A artesã Fernanda Bastos sorteou duas lindas imagens religiosas | Foto: Divulgação

No encontro, Fernanda Bastos, uma das integrantes do grupo, hoje aposentada do IBGE, mostrou seus dotes como artesã e fez o sorteio, entre os participantes do grupo, de duas lindas esculturas religiosas, que marcam seu trabalho com artesã, desde 2014.

Orlando Bitencourt, o orientador espiritual do grupo, destacou a união de todos, norteados pelos ensinamentos de Cristo e afirmou que, através da fé, foi possível manter o grupo unido, mesmo com a distância física de muitos integrantes.

E para completar as comemorações, parte dos integrantes do Grupo de Jovens da Piedade, participaram da missa dominical na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, onde durante muitos anos esses jovens cantaram no coral da missa das 18 horas. Finalizando, uma breve visita aos frades franciscanos, nas dependências do convento. Segundo os integrantes do grupo, foram momentos inesquecíveis.

A união ainda é a marca forte desse grupo de “jovens” resistentes | Foto: Divulgação