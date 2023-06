Mata Atlântica no coração de Salvador

Acredite. No coração de Salvador existe uma área de 425 hectares, que é considerada a maior reserva ecológica da cidade. Isso mesmo. Entre a orla marítima e a Avenida Paralela está localizado o Parque Metropolitano de Pituaçu, que é conhecido, basicamente, pelos amantes de caminhadas, ciclistas e corredores.

São poucos os baianos que conhecem e muito menos que se aventuram pelo Parque de Pituaçu, como é mais conhecido. Na realidade o local já teve tempos áureos, épocas de decadência e abandono e atualmente está no meio termo. Ou melhor, sub utilizado.

Criado através de um decreto estadual de 4 de setembro de 1973, a área, inicialmente tinha 660 hectares, que foi reduzido, posteriormente, para os atuais 425 hectares.

Muitos animais ainda são preservados no Parque Metropolitano de Pituaçu | Foto: Acervo Pessoal

Com uma fauna e flora diversificada, o Parque Metropolitano de Pituaçu tem boa parte da área remanescente da Mata Atlântica, o que torna o local muito agradável para a prática de atividades físicas. E para completar o verde do local e repor parte da área de mata perdida, foram replantadas no entorno da lagoa, vários exemplares de pau brasil, aroeira, jenipapeiro, ipê roxo, dentre outras árvores.

A beleza natural do Parque de Pituaçu foi complementada pela formação artificial da lagoa, que tem cerca de dois quilômetros quadrados de extensão e que inicialmente foi criada para servir de manancial para abastecer a cidade.

A Lagoa de Pituaçu foi formada a partir do represamento do Rio Pituaçu. Isso mesmo, naquela região existia um rio, que era um volumoso afluente do Rio da Pedras. O crescimento da cidade engoliu tudo isso e, infelizmente, devido à grande poluição, a lagoa parou de ser utilizada para banhos e até para a prática de esportes.

Os peregrinos utilizam a trilha do Parque para treinamento visando longas caminhadas | Foto: Acervo Pessoal

Restou à população, a trilha de 15 km de extensão, para as caminhadas, corridas e ciclismo. Isso vem sendo praticado regularmente pelos amantes do esporte ao ar livre. A mata também serve para a prática do esporte de aventura, como as corridas de obstáculos.

Fora isso, algumas atividades culturais, como exposições, feiras de artesanato, de livros e apresentações de danças, acontecem no Parque de Pituaçu, que tem ainda o Parque das Esculturas, que é uma área ao ar livre onde estão diversos trabalhos do artista plásticos Mario Cravo Junior.

O Parque Metropolitano de Pituaçu é hoje, um dos principais locais de treinamento para quem vai fazer longas peregrinações, a exemplo do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, ou os Caminhos da Fé, Caravaggio, Cora Coralina, dentre outros, no Brasil.

A trilha de Pituaçu nem parece que está encravada no coração de Salvador | Foto: Acervo Pessoal

Com 15 km de extensão, a trilha de caminhada do Parque de Pituaçu é ideal para simular um dia de peregrinação, nos tradicionais caminhos. A diferença é que em Pituaçu a altimetria é mínima, não exigindo muito dos participantes de caminhadas. Mas, mesmo assim, o clima e a paisagem ajudam e muito no treinamento.

Ponto negativo em meio a toda essa beleza do Parque Metropolitano de Pituaçu ainda é a falta de segurança em alguns momentos, para a prática do esporte.

A coordenação do parque vem trabalhando bastante para melhorar essa situação, mas ainda é preciso que as atividades sejam praticadas em grupo e sob os cuidados da segurança local. Caminhar e pedalar sozinho, ainda não é aconselhável.

Coroa de Mochila