Meia Maratona Farol a Farol mostra a beleza de Salvador

Correr é um dos melhores esportes da atualidade, especialmente se o visual da atividade for a orla marítima de Salvador, uma das mais bonitas do litoral brasileiro.

E foi com esse cenário que quase 2 mil pessoas se aventuraram no desafio de uma das provas mais concorridas, organizadas e bonitas do calendário baiano: a Meia Maratona Farol a Farol, ligando regiões ícones do turismo da nossa capital, começando pelo farol de Itapuã (21 km) e seguindo por toda a orla marítima, até o Clube Espanhol.

Quase 2 mil atletas competiram nessa que é uma das provas mais concorridas | Foto: Reprodução | @triade

O roteiro da Meia Maratona Farol a Farol envolve verdadeiros marcos do nosso turismo e carregam muitas histórias, que vão desde os tempos das lutas em defesa do nosso território (o farol), às belezas musicais criadas pelos inúmeros artistas que cantaram, em versos e prosas, as praias da nossa orla marítima.

E certamente isso pesou para os milhares de corredores que logo cedo, mesmo com o tempo instável, enfrentaram os 21 km da maratona, enquanto alguns corriam os 10 km ou os 5 km da prova. Não importava a distância, o importante era participar da festiva prova, que foi bastante elogiada por todos, especialmente pelos mimos na chegada, incluindo massagens, lanches, além das medalhas e os troféus aos vencedores, dentre outras atrações.

A Meia Maratona Farol a Farol tem o patrocínio master da Petrobahia, uma empresa que reconhece a importância de incentivar a prática de atividades físicas e promover um estilo de vida saudável e que, junto com o Governo do Estado, através do Faz Atleta, está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade esportiva.

A empolgação dos atletas mostra a força da Meia Maratona no calendário baiano | Foto: Reprodução | @triade

Para os dirigentes da Petrobahia, o esporte é uma ferramenta poderosa para unir pessoas e promover um estilo de vida equilibrado, além de incentivar valores como perseverança, determinação e superação.

Corredores apaixonados, tanto profissionais quanto amadores, contam os dias para participarem dessa prova, que é uma das mais desafiadoras do calendário esportivo da região. A alegria dos atletas é contagiante, tanto na largada, quanto ao longo do percurso e na chegada.

Depois do sucesso do último final de semana, os atletas já estão na contagem regressiva para a próxima edição da Meia Maratona Farola Farol, que já tem data marcada: dia 03 de setembro. É só preparar o tênis e manter o ritmo de treino, que o sucesso é garantido.

Foi preciso muito fôlego para suportar o ritmo da prova | Foto: Reprodução | @triade

Os vencedores dessa edição foram os seguintes atletas:

Campeão 21 Km - André da Conceição Santos (Equipe Renato Maia) / Campeã 21km - Jeane Barreto dos Santos (Team Meta)

Campeão 10km - Vinicius Almeida Barreto (Tartaruga do Asfalto) / Campeã 10km - Laís Barreto Vieira Nazário (Farmácia Flor da Pele)

Campeão 5 Km - Inácio Sousa Vieira (Team Meta) / Campeã 5Km - Simone dos Santos (Jymmys Lopes Team)