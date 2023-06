Muitas histórias para motivar as pessoas

A Coluna Coroa de Mochila entra no terceiro mês de veiculação no Portal A TARDE e já podemos dizer que essa parceria vem atingindo os nossos objetivos.

Quando nos unimos, a ideia do Projeto A TARDE Aventura, que engloba a Coluna Coroa de Mochila e várias outras ações que ainda serão lançadas, era atingir um público ávido por atividades esportivas e, por outro lado, aquelas pessoas que estão acomodadas, na sua zona de conforto e que precisam sair em busca de uma vida mais saudável.

Então fomos atrás de histórias motivadoras e eventos que mostram diversas formas de você se exercitar, interagir e buscar uma vida mais movimentada, que lhe tire da zona de conforto e do sedentarismo.

Com pouco mais de 60 dias de divulgação, sempre às terças e sextas-feiras, a Coluna Coroa de Mochila tem mostrado muitas histórias motivadoras.

Se você ainda não viu, vale a pena saber como surgiu o Projeto Meu Sorriso; a nadadora de águas abertas de 69 anos; o peregrino solitário de 71 anos; mãe e filha que se conectam numa linha de montagem de carros; mãe e filha que praticam atividades esportivas juntas e muito mais.

Além dessas histórias, muitos eventos foram divulgados, mostrando que a Bahia é rica em opções esportivas e que podem motivar as pessoas de todas as idades e de todos os sexos a participarem mais ativamente do esporte, movimentando o corpo e a mente.

A Coluna Coroa de Mochila está aberta para contar a sua história motivadora e o seu evento que movimenta muita gente. Portanto, não perca tempo e entre em contato com a gente através do email: [email protected].