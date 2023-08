Mulheres debatem sobre equidade de gênero

Uma aventura bem diferente foi vivida durante três dias por um grupo de 30 jornalistas e influenciadoras digitais. O objetivo do evento Nissan Mulheres era o debate e a troca de ideias sobre a representatividade feminina e a equidade de gênero.

Além disso, o encontro também possibilitou uma aventura automotiva, com as participantes, divididas em duplas, dirigindo os novos modelos Sentra e Versa, da linha sedã, da montadora.

Os debates do encontro foram bastante enriquecedores, a começar pelas histórias das mulheres que compõem as equipes da montadora em toda a América Latina. Foram mostrados os avanços delas e muitas das suas

Influenciadoras digitais e jornalistas debateram a representatividade feminina | Foto: Divulgação

conquistas, como a ocupação de uma grande porcentagem dos cargos de comando em diversos setores, além de ganhos com creches, áreas de amamentação e ampliação da licença maternidade, dentre outras coisas.

Outra pauta do encontro foi a apresentação de um estudo sobre a participação da mulher no universo do Google. Com o tema “Auto: Uma nova indústria tech”, uma especialista mostrou dados sobre o que as mulheres andam pesquisando nesse incrível universo do Google. Quais as conclusões que podemos tirar desse estudo? O resultado da pesquisa é surpreendente.

Um dos pontos de destaque do Nissan Mulheres foi o amplo e aberto debate sobre a atuação das jornalistas e influenciadoras digitais, que tiveram oportunidade de falar sobre as suas dificuldades de mercado, dos seus começos e das quebras de tabus.

A evolução profissional e o reconhecimento foram os destaques entre a equipe da Nissan | Foto: Divulgação

Muitas histórias revelaram as lutas das mulheres para entrarem no mercado de trabalho, especialmente em função do segmento automotivo ser claramente ocupado por homens.

Mas, no Nissan Mulheres elas provaram que “lugar de mulher é onde ela quiser”. Trabalhando de forma full time, as mulheres driblam as dificuldades encontradas, especialmente quando são mães. Guerreiras, vencem a maratona doméstica, incluindo os filhos, escolas e outras atividades extra profissionais e ainda precisam mostrar capacidade e produtividade.

Mas, o importante é que hoje muitas mulheres já ocupam posições de destaque no segmento e a presença delas já não causa tanto impacto, quanto há alguns anos.

O encontro possibilitou uma aventura automotiva com Versa e Sentra | Foto: Divulgação

Histórias incríveis foram relatadas, inclusive mostrando a luta de muitas (quase todas), para quebrar a barreiro do machismo. Mas, a ideia é não ter tempo para o lamento, nem o vitimismo. A necessidade da luta pela sobrevivência levou as mulheres a reagirem rapidamente e encontrarem o lugar de destaque na sociedade.

Muitas dessas histórias de superação foram contadas por várias funcionárias da própria Nissan, desde o cargo de diretoria, até as áreas da linha de montagem, engenharia, comunicação, produto, pós venda, dentre outras. A incrível evolução profissional e o reconhecimento recebido na empresa, deram o destaque da evolução dessas profissionais.