Musculação como uma forma de viver bem

Na Academia Alameda Fitness um cara malhadão bate ponto todos os dias e é figurinha carimbada da turma. Mas, se alguém chama ele pelo seu nome verdadeiro, que é Gilmar, ninguém vai identificar, nem ele mesmo.

Mas quando chama Big, imediatamente esse garotão de 58 anos esboça logo um largo sorriso e já está pronto para um gostoso bate papo e a troca de informações sobre uma das suas maiores paixões: a musculação.

Big, na realidade, é Gilmar Santana Leal, um policial militar aposentado, que durante muitos anos atuou na área de segurança e que hoje além da musculação é apaixonado por MMA e boxe.

A paixão pela atividade física começou cedo. Quando servia ao Exército Brasileiro, em 1984, Big pesava 70 kg e já tinha a tendência a participar de muitos testes de aptidão física, o que era uma grande exigência da corporação.

O apoio das filhas Gabriela e Graziela e da ex-mulher Bárbara, ajuda no foco das atividades físicas | Foto: Divulgação

Mas, foi um problema de saúde, há cerca de 16 anos, causado por uma forte crise na coluna, que levou Big a praticar musculação e se apaixonar, quase que perdidamente, por essa atividade física.

Segundo ele, o problema de saúde era tão grave que após uma cirurgia na coluna, ele ficou entre a vida e a morte, com possibilidade de ficar tetraplégico. Após a recuperação, o médico sugeriu que ele buscasse fortalecer os seus músculos.

Essa foi a senha para que Big virasse uma figurinha carimbada de academia. Ele aproveitou essa orientação médica e pegou gosto pela musculação. Ao voltar na clínica para revisão, tempos depois, o médico não reconheceu seu paciente, que agora estava bem musculoso e completamente curado do problema na coluna cervical.

A partir desse ponto, Big começou a ganhar musculo, pegou mais gosto ainda pela atividade e partiu para fazer pesquisas sobre a musculação e seus benefícios e cuidados.

Segundo ele, são vários os estudos científicos que comprovam os benefícios da musculação para a velhice. “Com os músculos fortes, o idoso diminui os riscos de queda, os problemas com osteoporose, além de diminuir a incidência de crises cardíacas.”, disse Big, para justificar a sua atividade diária com a musculação.

Big alerta que o idoso tem que saber que o prazo de validade dele está chegando a cada dia que passa e, por esse motivo, não se deve esperar para iniciar a prática da atividade física. “O jovem tem tempo, mas o idoso não. Por isso é que eu vou pra academia todos os dias, para que meu prazo de validade seja o mais longo possível”, disse, sorrindo.

Com relação a alimentação, Big vai logo falando que tenta se alimentar da melhor forma possível e de uma maneira equilibrada. Ele evita comer coisas gordurosas, além do excesso de açúcar e sal. Ele só exagera nos tubérculos, verduras e ovos.

Ao lado de Minotauro, uma das lendas do MMA, Big mostra sua paixão pelo esporte | Foto: Divulgação

Big faz um alerta para as pessoas que fazem musculação, especialmente os homens. Segundo ele, o ideal é você fortalecer os músculos das pernas, pois na velhice essa é uma das partes do corpo que causa mais problemas para as pessoas.

Com a musculatura da parte forte, a tendência é o idoso manter um corpo mais estabilizado, evitando quedas com facilidade e mantendo a pessoa mais equilibrada.

“Hoje eu olho e agradeço a Deus, pois eu estou muito melhor do que há 30 ou 20 anos atrás, fisicamente e mentalmente. Tenho mais saúde e me sinto muito mais disposto para enfrentar tudo. Há muito tempo não sei o que é uma gripe. Passei pela Covid sem nenhum problema e praticando atividade física todos os dias, sozinho, numa academia de um amigo meu que estava fechada”, disse Big.

Na família, Big é separado e tem três filhos, a atividade física também é uma prioridade. Glauco (30 anos), Gabriela (22 anos) e Graziela (17), todos apoiam a paixão do pai pela musculação. Mas a Graziela tem uma participação mais efetiva nas atividades físicas. Há seis anos ela pratica Muay Thai e musculação.

Na academia, Big é um exemplo para os colegas. Ele diz que não se sente um espelho, mas fica muito feliz quando é abordado pelas pessoas para pedir alguma dica e orientações sobre série de exercícios. Uma das coisas que ele mais gosta de falar com os colegas é sobre a busca por um médico antes de começar a praticar um esporte. “Primeiro pesquise como você está de saúde e somente depois se jogue numa academia”, finalizou.