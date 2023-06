Tudo certo para a maior corrida de obstáculos de Salvador

Cerca de 1.500 atletas, entre profissionais, amadores, militares e PCD, estão sendo esperados para o desafio da maior corrida de obstáculos de Salvador, a IX Corrida da COPPA - Companhia de Polícia de Proteção Ambiental da PMBA.

O cenário dessa grande aventura já está definido e a data também. O local escolhido pelos organizadores será o Parque Metropolitano de Pituaçu, no próximo dia 6 de agosto, quando os atletas terão o difícil desafio de percorrerem os circuitos de 6,5 km (meia volta) ou 14 km (volta inteira), no Cercado de fauna e flora das mais variadas, com árvores remanescentes da Mata Atlântica, o Parque Metropolitano de Pituaçu, considerado a maior reserva ecológica dentro de Salvador, é um desafio e tanto para qualquer corredor, até o mais experiente.

Os corredores esperam, com expectativa, o momento da largada da prova | Foto: Divulgação

Basta uma chuva, que toda a trilha se transforma em lama, além de muitas folhas espalhadas pelo chão, o percurso do Parque conta ainda com muitos galhos, pedras, piso irregular e ladeiras. Esse tipo de corrida de aventura requer um preparo físico maior do que a tradicional corrida de rua, e exige do atleta, bastante esforço das pernas.

É preciso um bom preparo físico e muita resistência para enfrentar a prova | Foto: Divulgação

A Corrida da COPPA é dentro da mata, e para isso, uma roupa apropriada é o ideal para a prática da modalidade dentro de um bioma cercado de natureza e de surpresas, como a presença inesperada de animais. A nona edição do evento vai abraçar três ações sociais de uma só vez: além da corrida ser acessível a todos os públicos, inclusive, PCD, atletas farão a doação de alimentos não-perecíveis para o programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado, no momento da entrega dos kits da prova. E todo o resíduo gerado na corrida, será recolhido, separado e encaminhado para reciclagem.



As mulheres também marcam presença na Corrida da Coppa | Foto: Divulgação

Além de toda essa ação social, a IX Corrida da COPPA se destaca pelo seu espírito desafiador. Segundo Vagner Alves, organizador do evento, "Por ser uma corrida trail e dentro de Salvador, o desafio para o corredor é além de se deparar com os animais daquele habitat, enfrentar pista de terra, galhos, umidade da mata e muitas folhas”. Isso tudo, segundo ele, atrapalha a aderência do tênis com o solo e aumenta o nível de dificuldade para o atleta. Realmente o Parque Metropolitano de Pituaçu é um lugar desafiador e uma trilha técnica, mas o visual recompensa todo o esforço.