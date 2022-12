Desfecho da refeição, a sobremesa é um dos momentos mais esperados

Os comensais que se reuniram em torno de uma mesa num gélido vilarejo da costa da Dinamarca apreciaram com grande entusiasmo e avidez todas as iguarias postas à mesa durante a celebração de 100 anos de um religioso local. Dentre os pratos apresentados, a sobremesa arrancou suspiros dos convivas, que celebravam toda aquela comida tão bem-vinda nas várias cenas hipnóticas da clássica película A Festa de Babette.

No emblemático filme, um bolo de frutas cristalizadas surgia em meio ao tilintar dos talheres, taças e braços à espera da iguaria que fecha o evento gastronômico, forma como toda sobremesa deve acontecer, celebrando uma ocasião.

1987s2

Para os chefes, culinaristas e gastrônomos é este efeito que as sobremesas devem provocar. O pospasto como desfecho das emoções, que transcorrem durante o desfrute de uma mesa bem posta de iguarias incríveis.

A sobremesa ficou convencionada na história da gastronomia como o complemento das refeições e na língua portuguesa faz parte da construção morfológica sobre+mesa, depois da mesa ou o que sucede a refeição principal, de acordo com os dicionários e especialistas no assunto.

Introduzida no Brasil quando do achamento do país pelos portugueses, ela é feita originalmente com açúcar, quando se trata de uma guloseima, mas também pode ser uma fruta.

Para Wolia Guimarães, culinarista, estudante de gastronomia e empreendedora, a sobremesa é uma recompensa, um ato de prazer, é mesmo um fechamento.

“Eu me recordo que minha mãe falava muito de que se eu não comesse o prato todo não iria ter a sobremesa. Geralmente ela vem depois de um prato salgado. Nosso paladar já está supersalgado e aí vem aquele doce em forma de afago, de deleite, de prazer para nosso paladar, trazendo doçura, remete à satisfação, fechamento. E acho que isso tem tudo a ver com o Natal”, afirma.

Para Wolia, o Natal, seguido do Ano-novo, é um momento para reflexão, para falar de amor e estar junto com a família. “Há sobremesas que são a cara do Natal. Wolia acredita que o Bolo de Reis é a sobremesa com a cara dos festejos natalinos e não à toa escolheu como tema para esta matéria de fim de ano da coluna Histórias & Sabores.

Embora seja um doce cujas origens estão plantadas em Portugal, e tenha dia certo para ser oferecido, segundo as tradições europeias - no Dia de Reis, em 6 de janeiro -, no Brasil o Bolo de Reis é imediatamente associado aos festejos natalinos.

“O Bolo de Reis é tipicamente consumido no Natal, é também conhecido como Bolo de Natal e historicamente é uma celebração que representa festividade”.

Com história fincada na Igreja Católica, a iguaria representa uma passagem bíblica da adoração ao Menino Jesus por Gaspar, Belchior e Baltazar, os três Reis Magos.

“Conta-se que foi um presente dado pelos três Reis Magos no nascimento do Menino Jesus. Sua forma redonda representa uma coroa e sua crosta (cobertura) - com elementos de riqueza, fertilidade, saúde - é apresentada em forma de nozes, frutas cristalizadas e alecrim. Ele é tradicionalmente português e em Portugal é consumido também no Natal, além do Dia de Reis, que representa os três Reis Magos”, relata Wolia.

Famosos por seus doces divinos, os portugueses elaboraram o bolo com frutas, nozes e vinho do Porto e para a massa é utilizada a clássica farinha, como é feita até hoje. Mas por estas plagas alguns especialistas dão seu toque pessoal, interpretando a receita a sua maneira.

“O Bolo de Reis é enriquecido com vinho, licores, frutas secas e até as frutas cristalizadas. Eu procurei adaptar o sabor forte e típico do Bolo de Reis, trazendo especiarias que fossem benéficas à saúde como a canela, a noz, o cravo, a fava da baunilha”, conta a culinarista.

Ela relata ainda que encontrou, em pesquisas antigas, informações de que a fava era usada na iguaria como elemento surpresa. “Quem consumisse, na época, e achasse uma fava tinha a obrigatoriedade de, no próximo ano, oferecer o Bolo de Reis”.

Mas, pelas mãos da culinarista, o bolo é também uma iguaria que oferece saúde para quem o aprecia. “Eu uso a fava como elemento calmante, o leite, a farinha, todos tem um porquê. A farinha enriquecida com seu complexo B, o leite com a proteína e o cálcio, as frutas cristalizadas que diminuem a oxidação das artérias… então, é um bolo também pensado muito na saúde. Procurei trazer elementos neste sentido. A canela que tem uma propriedade anti-inflamatória, a noz que é um estimulante cerebral”, arremata.

E para fecharmos a nossa linda e gostosa história de hoje, vamos incluir mais uma receita no nosso portifólio de emoções gastronômicas, com o Bolo de Reis feito por Wolia Guimarães. Feliz Natal, minha gente linda!

Bolo de Reis

Ingredientes:

200g manteiga

150g açúcar mascavo

100g açúcar cristal

4 ovos médios

240ml de leite

350g farinha de trigo

10g fermento

1 pitada de sal

Cravo, canela em pó, extrato de baunilha, raspas de laranja, frutas cristalizadas, nozes e passas (opcional) QB (quanto baste)

Modo de Preparo:

Ferver o leite com o cravo e deixar esfriar por completo. Preaquecer o forno a 180°C. Na batedeira, bater o açúcar e manteiga até formar um creme esbranquiçado, adicionar os ovos inteiros um a um, bater até aumentar o volume. Com um foer, incorporar o leite saborizado, seguido da farinha e do fermento. Adicionar as especiarias e elementos saborizantes, envolver delicadamente. Assar por cerca de 35 minutos.

Importante: Envolver as frutas cristalizadas, nozes e passas num punhado de farinha de trigo, tirar o excesso e incorporar à massa do bolo.

Cobertura do Bolo de Reis

Merengue Suíço

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo:

Leve uma panela pequena com água ao fogo médio - ela servirá de base para o banho-maria.

Numa tigela pequena, quebre um ovo e deixe escorrer apenas a clara, utilizando a casca para separar a gema. Transfira a clara para uma tigela de vidro (ou inox) e reserve a gema para outra receita.

Junte o açúcar à clara, encaixe a tigela na panela e mexa com um batedor de arame, por cerca de quatro minutos, até ficar liso. Para ter certeza de que está no ponto, com uma colher retire uma porção da mistura e com a ponta dos dedos verifique se a clara está aquecida e sem grãozinhos de açúcar.

Transfira para a tigela da batedeira e bata em velocidade alta por cerca de dez minutos, ou até esfriar e formar um merengue firme.

Decore o bolo com o merengue, raspas de laranja, frutas cristalizadas, nozes e passas (opcional)

Notas Histórias & Sabores

Boteco Português promove comodidade e conforto aos seus clientes e entrega a Ceia Natalina em casa

Quem optou por não cozinhar neste Natal o Boteco Português preparou um cardápio exclusivo para a Ceia Natalina, que serve de duas a dez pessoas, com entrada, prato principal e sobremesa. O cliente pode fazer a encomenda por telefone, através do número (71) 3565.0599, e receber a ceia completa em casa, com toda comodidade e conforto. Para o serviço delivery, é importante fazer o pedido com antecedência para que haja tempo hábil no preparo de todos os quitutes. Quem preferir celebrar no restaurante, a reserva deve ser feita através nos seguintes contatos. Reserva de mesas com antecedência: através do site (www.botecoportugues.com.br) ou através do WhatsApp: 71 – 3565.0599. Mais informações: www.botecoportugues.com.br



Com distribuição de ceias e presentes a pessoas em situação de vulnerabilidade, celebração do Natal da Cidade da Luz acontece hoje

Neste sábado, 24 de dezembro, das 10 às 13 horas, no auditório da Cidade da Luz, localizado na Rua Barreto Pedroso, 295, Pituaçu, acontece a tradicional celebração de Natal da instituição, que há 44 anos desenvolve programas sociais, como a Caravana Fraterna Carlos Murion, que realiza esta ação para públicos em situação de vulnerabilidade. Ao som de música eletrônica comandada pelo DJ Vítor e recreação com música e dança orientada por monitores, serão entregues 158 cestas de alimentos com feijão, arroz, farinha, flocão de milho, macarrão, óleo, açúcar, leite em pó, café, biscoito e panetone para várias famílias em situação de vulnerabilidade.

.

Campanha Natal Que Transforma vai distribuir 10 mil refeições neste fim de ano

A Gastromotiva, organização que transforma vidas por meio da gastronomia social, lançou a campanha Natal que Transforma. A meta é distribuir 10 mil refeições nutritivas em dezembro para pessoas em situação de insegurança alimentar. A organização já serviu mais de 3,5 milhões de refeições no país e chegou a apoiar a produção de 130 cozinhas solidárias que distribuem refeições durante todo o ano. Para doar para a campanha basta entrar no site https://gastromotiva.colabore.org/natalquetransforma/single_step, escolher o valor e fazer a contribuição via boleto, pix ou cartão de crédito. E quem puder pode ser um doador recorrente. Para isso, basta, basta escolher a opção "recorrente" na hora da doação.