Terreiros são responsáveis por preservar cultura, tradição e culinária

Vendidos pelas ruas de Salvador por negras baianas, os quitutes nos tabuleiros sempre fizeram parte da nossa paisagem, muito bem retratada por Jean-Baptiste Debret em suas inúmeras pinturas da cidade de Salvador no período colonial.

Acaçá, acará, ecó, vatapá, ecuru, amalá, mocotó, dentre outras delícias, ajudaram a construir a história dos negros da Bahia. Estes alimentos estão nas cartas de Luís dos Santos Vilhena, como conta o professor Vilson Caetano.

“A primeira notícia de comida vendida na rua que nós conhecemos é do finalzinho do século XVIII nas cartas de Vilhena, um professor de grego na cidade de Salvador. Ele ficava escrevendo cartas dando notícias sobre a cidade. E numa dessas cartas, ele, mesmo de maneira preconceituosa, disse que ‘não deixa de ser digno de reparo, ou de espanto, nesta cidade, que todos os dias saiam a vender pelas ruas, gritando, negros e negras de casas ricas, os seguintes alimentos’. E aí Vilhena nos dá uma lista de alimentos”, conta.

Para a chef e pesquisadora social Paloma Zahir, a sabedoria ancestral do negro foi fundamental para perpetuar sua história.

“Foi através da expertise da arte de mercar, das técnicas de preparo, da sabedoria ancestral sobre plantas, entre as demais atividades, que o negro conseguiu resistir a todo processo de inviabilização e apagamento de sua cultura. Se hoje temos orgulho dos nossos ancestrais, foi porque eles resistiram através do exercício de consciência sobre a potência de sua cultura e seu lugar de origem”, reflete.

Da época da colonização para os dias atuais, a comida baiana, como ficou conhecida, e tendo como principal elemento o azeite de dendê, passou por longo processo até ter reconhecida sua identidade cultural. No século XIX, com o preconceito enraizado desde sempre, um discurso que partiu dos intelectuais da época, baseado nas teorias europeias, vai condenar a comida de origem africana.

“Vai ser no século XIX, momento em que se estava discutindo sobre a temática da identidade nacional que as comidas de azeite, de dendê, a partir de um discurso produzido pela Escola Baiana de Medicina, vai ser considerada uma comida prejudicial à saúde”, revela o professor Vilson.

A resistência dos negros permite, mais tarde, introduzir de vez os elementos da comida negra no dia a dia dos baianos, que até hoje, de uma forma ou de outra, merca seus quitutes. Lembra Vilson Caetano que tínhamos uma variedade incrível de comida no tabuleiro.

“O acará, o ecó, o vatapá, o ecuru, o amalá, o mocotó, uma bebida chamada aluá, o dengue, o efó, comidas essas que ainda hoje estão presentes nas ruas de nossa cidade. Algumas desapareceram, outras estão preservadas pelos terreiros de candomblés porque os terreiros de candomblés são os principais mantenedores desta cozinha no Brasil”, afirma.

De fato, foi nos terreiros, muitos deles hoje tombados, que os negros puderam preservar toda uma cultura de origem africana. A comida tem seu lugar especial neste processo histórico. Embora algumas dessas comidas tenham saído das mesas e desaparecido, elas, que também eram votivas, são consideradas como elementos de resistência que atravessaram os tempos. Paloma Zahir lembra que algumas iguarias, como o acaçá, deixaram de ser consumidas pela população em geral em algum momento da história por preconceito.

Terreiro tombado Ilê Obá L'lokê, em Lauro de Freitas | Foto: Raphael Müller / Ag. A TARDE

“Eu acredito que o acaçá, assim como os outros pratos de origem africana, foi saindo da mesa por conta do racismo cultural que sempre esteve presente, usando alguns termos como: pratos de difícil preparo, não saudável e etc. para que o povo negro fosse se desligando da sua cultura autóctone”, afirma.

Fazendo o acaçá | Foto: Márcia Eduarda/ Divulgação

O acaçá, ou ecó, um prato votivo de origem africana, feito de massa de milho branco, é uma das tantas comidas de santo que resistiram por conta dos terreiros de candomblé. Elas desapareceram das mesas, mas foi nos rituais religiosos que conseguiram fazer parte da história da comida baiana. Hoje, com a ressignificação apontada pela chef Paloma, alguns pratos vêm sendo resgatados e oferecidos nos cardápios dos restaurantes. O acaçá é um deles.

Para prestar uma homenagem ao Dia da Consciência Negra e toda esta cultura de resistência, vamos apresentar o bolinho de acaçá feito no restaurante Kissanga.

Acaçá

Massa

Ingredientes:

500g de milho branco

1l de água

Modo de Preparo:

Lave o milho branco e o coloque de molho. No terceiro dia, troque a água. Repita esse processo a cada dois dias até completar o ciclo total de dez dias, quando ele já terá atingido o ponto de fermentação ideal para o preparo da massa. Bata os grãos com água no liquidificador ou passe no moinho para grãos. Depois, coloque a massa em um pote bem vedado com água e guarde em local refrigerado.

Acaçá de Leite

Ingredientes:

250g de massa de acaçá

500ml de água

1l de leite Integral

Um pitada de sal

200g de açúcar

Folhas de bananeira para enrolar

Modo de Preparo:

Em uma panela, coloque a água para ferver. Nesse momento, adicione a massa do acaçá, baixe o fogo e mexa sem parar. Quando começar a engrossar, acrescente leite, sal e açúcar. Deixe cozinhar até formar bolhas e desgrudar do fundo da panela. Corte as folhas de bananeira e enrole os acaçás. Espere esfriar para ele ficar em consistência firme e pode servir e se deliciar com um cafezinho.

