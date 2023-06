A chuva bateu forte em Salvador. Teve sustos, mas ninguém morreu

Choveu em Salvador nas últimas 72 horas algo em torno de 166 milímetros, a média histórica para todo o mês é de 237 milimetros. É muita água e é evidente que causou transtornos, invadiu casas e a sirene chegou a tocar no Bosque Real, em 7 de Abril. Mas o mais importante: ninguém morreu.

Claro que tragédias com a terra correndo ainda podem acontecer na capital baiana. A cidade tem 160 áreas de risco catalogadas e monitoradas pela Coordenação de Defesa Civil (Codesal), mas desde 2015, quando morreram 22 pessoas em tragédias no Barro Branco, Bom Juá e Pedra do Ferrão, na Liberdade, tudo corre bem.

Modelo —Corre bem, vírgula. Claro que a diminuição expressiva das tragédias com deslizamentos, algo comum desde que Tomé de Souza fundou Salvador, tem um custo. E quem vai nos dizer é Sóstenes Macedo, o piloto da Codesal.

— Isso acontece graças ao nosso bom Deus, ao empenho da administração de Salvador e a muitas noites perdidas.

Em miúdos, a boa sorte ajuda, mas tem também o empenho de ACM Neto em dotar a Codesal de mecanismos que evita muitas tragédias, algo sequenciado por Bruno Reis.

Não por acaso a Codesal virou referência nacional. Tem um serviço metereológico que prevê os índices pluviométricos bairro a bairro, sirenes em 13 pontos da cidade com a população treinada para evacuar a área em caso de alto risco.

Também, em Salvador a defesa civil custa R$ 27 milhões. São Paulo, com 12 milhões de habitantes, quatro vezes mais, é R$ 7 milhões.

Matopiba lidera desmatamento no cerrado, segundo os satélites

Bateu forte na Bahia Farm Show a notícia de que o Matopiba, assim chamado por estar no enclave entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, sozinho é responsável por 35% do desmatamento no cerrado.

A constatação é feita por satélites a serviço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a partir do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real.

O Matopiba é a nova fronteira agrícola do país. Os dados do Inpe mostram que houve um aumento de 35% de perda de vegetação entre janeiro e maio na comparação com o mesmo período de 2022.

Foram 3.532 (km²) de área desmatada este ano, contra 2.612 km² no ano passado.

Na sua passagem pela Bahia Farm, terça-feira, Lula disse que ‘quem quiser agir como bandido e desmatar vai sofrer as penas da lei’. Agora se vai peneirar para ver o que é legal e o que não é.

Professores sofrem revés

A desembargadora Maria do Socorro Santa Rosa Habib, da Secção do Direito Público do TJ-Ba determinou ontem que a APLB suspenda a greve de professores em Gandu, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

Os professores pedem a implantação do piso nacional da educação (R$ 4.420,55) e vinham fazendo uma série de paralisações e segunda parou de vez após o, o prefeito Leo de Neco (Avante) dizer que se atender vai falir a Prefeitura.

Os bons que já passaram na Alba, segundo Virgílio

Aos 72 anos, 43 deles como assistente legislativo na Assembleia da Bahia, Virgílio Gouveia resolveu pendurar as chuteiras.

Ou melhor, vai gastar os seus dias entre Salvador e Lisboa, onde mora parte da família. Pergunta a elei que passou as últimas quatro décadas na Alba: quem que você julga grandes homens que passaram pelo legislativo baiano?

— Alguns foram notáveis. Correndo o risco de estar cometendo alguma injustiça, eu citaria Paulo Jackson, Filemont Mattos, Jorge Hage Sobrinho, Luiz Nova e Manuel Passos.

Aí tem gente de esquerda, centro e direita. Ou seja, carimba a tese de que em todas as vertentes tem gente séria. E equivocados também