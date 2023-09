A indefinição sobre adversário de Bruno é tal, apesar de Trindade fora

E Zé Trindade, o presidente da Conder, desistiu da disputa pela Prefeitura de Salvador, ou faltou chão com a entrada de Robinson Almeida em cena como candidato do PT?

Amigos muito próximos deles garantem e dão fé: o problema de saúde dele é real sim, e foi o xis da questão. Mas também não há dúvidas de que a entrada de Robinson em cena sacudiu o coreto.

Ficam o próprio Robinson, a deputada Olívia Santana (PCdoB) e Geraldo Júnior (MDB), vice-governador, como astros principais. Vai ser um deles? Eis a questão, nada garante.

Robinson é do PT, o que garante uma posição diferenciada, para o bem e para o mal, tem a vantagem de estar no partido do presidente da República e do governador, mas também a rejeição dos aliados do governo em Salvador que torcem o nariz para o PT.

Olho na tabela —Olívia é do PCdoB, a primeira mulher negra deputada estadual, e tem como ponto forte do discurso exatamente essa condição. Afinal, Salvador é tida como a cidade mais negra do Brasil.

Já Geraldo Júnior recebeu nos últimos dias uma dose de reafirmação do MDB, o partido dele, mas a coisa não avança muito além disso.

O Conselho Político do Governo se reuniu sábado, mas os que lá estavam admitem, é só um primeiro passo.

Segunda, nova reunião, tem o segundo passo. O que não quer dizer que o processo vai acelerar. Entre integrantes do Conselho há quem diga que é bom ficar de olho na tabela do Brasileirão. O desempenho do Bahia lá pode influenciar cá.

A estrada que nunca chega

Alírio de Souza, professor aposentado, 78 anos, faz um apelo: por favor ponham na agenda o trecho da BA-001 entre Canavieiras e Belmonte, obra sempre prometida e nunca feita

— Eliminaremos duas ‘vielas’, o turismo, inclusive o ecológico, cresce e ainda vai permitir sair de Trancoso, Porto Seguro, até Recife, sem utilizar a saturada BR-101.

Na Comissão de Infraestrutura da Alba o assunto é sempre lembrado. E só.

Irmã Dulce volta à cena com ‘Cartas de Santa Dulce’

Depois do jornalista Valber Carvalho ter lançado a primeira parte de “Além da fé - A vida de Irmã Dulce”, Irmã Dulce volta a ser personagem central de um novo livro digno de toda biblioteca. Hoje, 18h, no Espaço Coworking Shopping Barra (L4 Leste), a Obras Sociais de Irmã Dulce lança “Cartas de Santa Dulce - a face humana em todos nós”.

O livro foi organizado por um conselho editorial ao longo de dois anos e reúne 59 correspondências escritas pela própria. Numa delas, ela manda um bilhete a um comerciante colaborador: ‘Seu Abelardo, Paz e bem. Isso é um assalto. Vou levar uma furadeira. Irmã Dulce’. Dia 13 de outubro completam-se quatro anos da canonização de Irmã Dulce. O livro faz parte. Josias diz que Marina não está em consonância com o governo No lançamento de Martiniano Costa, ex-presidente da CUT, como candidato a prefeito de Valença pelo PT, o deputado federal Josias Gomes, a estrela maior da festa, bateu forte na ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. — A ministra não está em consonância com os propósitos do governo. Ele falava sobre a negativa do Ministério do Meio Ambiente, via Ibama, em autorizar a Petrobras a pesquisar a existência de petróleo na costa do Amapá. — O que se quer é pesquisar a 500 kms da costa. Ver se tem petróleo, se a quantidade é boa, se é viável a exploração, é muito ‘se’ pela frente e não se pode nada. Nós temos que saber flexibilizar esse tipo de coisa. O Ibama já recusou o pedido de licença e agora avalia um pedido de reconsideração da Petrobras, que tem apoio de (quase) todo o governo. REGISTROS Emanoel Araújo Hoje faz um ano que Emanoel Araújo nos deixou e a data será lembrada com uma homenagem no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (15h) e missa na Igreja de São Pedro (17h). Dizem os amigos que Emanoel era escultor, desenhista, ilustrador, figurinista, gravador, cenógrafo, pintor, curador e museólogo, mas acima de tudo um ser humano top. Vaquejada de Serrinha A Vaquejada de Serrinha, um dos mais tradicionais eventos da agropecuária na Bahia, está de volta a pleno vapor no fim de semana que vem, ou seja, pega o embalo do feriadão. A economia já começou a se mexer. O comércio de artigos de couro, por exemplo, já está ativado em toda a região. Iracema e as baleias Iracema Ribeiro, secretária de Turismo de Prado, assumiu a presidência da Câmara de Turismo da Costa das Baleias. Isso justo no momento em que o turismo de avistamento de baleia ganha mais pique. Ela vai treinar gente para isso. Efeito tempestade A tempestade que atingiu Brumado na semana passada causou um estrago considerável, segundo a avaliação da Prefeitura. O prejuízo, entre moradores e o comércio, vai a mais de R$ 5 milhões.