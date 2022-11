Adolfo Menezes fica no comando da Assembleia. Só falta carimbar

Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, passou a campanha do segundo turno com um pé na rua e outro no gabinete. Na rua, pedia voto para Jerônimo. No gabinete, para ele mesmo, a fim de reeleger-se para o comando do Legislativo.

Resultado: a eleição para a presidência da Assembleia ainda vai ser em 1º de fevereiro, quando começam os mandatos dos eleitos em 2 de outubro último, mas a presidência já está definida, vai ficar com Adolfo, que já acumula os apoios de 52 dos 63 deputados, de todos os partidos.

E ele próprio diz que não tem mais porque ainda não falou com todos:

— As pessoas me conhecem. Não tenho problemas pessoais e nem sou de criá-los nem para o governo e nem para os colegas.

Mais que isso, Adolfo tem uma fama que lhe gera bons dividendos, dizem os deputados: cumpre a palavra nos acordos selados.

Avaliando — Adolfo admite que o processo foi desencadeado cedo demais, mas diz que não teve saída depois que a deputada Ivana Bastos, amiga e colega de partido, se lançou:

— É lógico que Ivana tem um direito legítimo, mas eu também tenho, nunca escondia, e não podia ficar parado.

E o senador Otto Alencar, que é líder dele e de Ivana, diz o que sobre a situação?

— O irmão dele (deputado Eduardo Alencar) já declarou apoio a mim.

Ivana, por sua vez, diz que ainda não foi procurada para conversar sobre o assunto. Mas diz que a mulher precisa ter a vez que nunca teve.

Prefeitos que pensaram mais em si esqueceram o governador

Atento observador dos movimentos da política, Ari Carlos, o dono do instituto de pesquisas Séculos, nota que todo prefeito que abraçou candidaturas de deputado ‘esqueceu’ da de governador e nesse lado, perderam.

Em Alagoinhas, o prefeito Joaquim Neto (PSD) elegeu a esposa, Ludmila Fiscina (PV) deputada estadual, mas lá Jerônimo perdeu. Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, tudo fez para eleger o amigo Hassan de Zé Cocá (PP) e conseguiu, mas ACM Neto, o candidato ao governo dele, perdeu.

A mesma coisa em Ilhéus, onde o prefeito Marão (PSD) elegeu a mulher Soane Galvão (PSB) para estadual, mas Jerônimo, o governador dele, perdeu.

Pior foi Ricardo Mascarenhas (PP), prefeito de Itaberaba. Apoiou ACM Neto e tudo fez para eleger o vice David dos Anjos (PP) estadual. Perderam os dois.

Lula cá descansando já faz parte da agenda dele

Petistas ontem admitiam que Lula chegou à Bahia para descansar três dias, só não disseram o local, argumentando não saber, o que pode ser em Busca Vida ou Praia dos Lagos, ambos no litoral de Camaçari.Mas fazem a ressalva de que a opção de Lula pela Bahia é coisa velha. Quando presidente da República, passou o fim de ano na base da Marinha em Inema pelo menos quatro vezes. Aliás, o local já foi frequentado por outros três presidentes, Fernando Henrique Cardoso uma vez, Dilma uma e Bolsonaro também uma, mas neste caso com cara de quem comeu e não gostou, chegou um dia à tarde e no outro de manhã foi embora.

Galo e Neusa contemplados

Duas vezes prefeita de Pintadas e no quarto mandato de deputada estadual, Neusa Cadore e Marcelino Galo, no terceiro mandato, ambos do PT, estão entre os que não se reelegeram este ano.Como os dois ficaram nas primeiras suplências da federação que tem também PCdoB e PV, estão trabalhando para eles ficarem no mandato guinchando para o secretariado Rosemberg Pinto, do PT, e Olívia Santana ou Bobô, do PCdoB.

REGISTROS

Lista da OAB 1

O TJ marcou para 14 de dezembro a sessão em que vai eleger a lista tríplice, entre os seis nomes que a OAB-Ba mandou, para preencher a vaga de desembargador na cota da entidade. Os nomes em pauta: Germana Pinheiro, Antônio Adonias, Carina Canguçú, Carlos Magnavita, Vivaldo Amaral e Josemita Rebouças.

Lista da OAB 2

Manda a regra que os três nomes eleitos pelos desembargadores sejam encaminhados ao governador, que por sua vez escolhe um. O assunto será resolvido ainda no governo de Rui Costa, que acaba 31 de dezembro. Será a última graça (para o escolhido) dele.

Tiroteio

Enquanto isso, nas redes bolsonaristas evocaram a frase de Nelson Rodrigues para explicar a vitória de Lula: ‘Os idiotas vão acabar dominando o mundo. Não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos’. Resposta dos petistas: ‘Não é pior porque domingo eles perderam’.

Assédio turístico

A Câmara de Vereadores de Porto Seguro aprovou proibição dos proprietários de bares e restaurantes da Rua do Mucugê, em Arraial d’Ajuda, de contratar pessoal para assediar pedestres e turistas. Virou abuso.