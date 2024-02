Agora acusado de tentar dar golpe, Bolsonaro nunca esteve tão mal | A TARDE

Um levantamento feito pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, mostra que o ex-presidente já responde a mais de 600 processos. A situação é monitorada de perto porque a agremiação é quem banca ou vai bancar grande parte deles.

É processo por ter disseminado informações falsas sobre as urnas eletrônicas, por ter dito que quem tomasse a vacina contra a Covid poderia pegar Aids, por interferir para proteger parentes acusados de crimes, e também por ligações com os organizadores do 8 de janeiro.

Mas cá pra nós, com a operação Tempus Veritatis, ou Hora da Verdade, deflagrada ontem pela PF, que apreendeu o passaporte dele e prendeu o deputado Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, por porte ilegal de arma, foi uma pancada tão forte que as complicações que ele vai ter a partir daí valem mais que todas as outras.

Trump — Bolsonaro e auxiliares são acusados de ter tramado um golpe logo após as eleições de 2022. Fica a sensação, agora olhando, que o pessoal acampado nos quatro cantos do país até culminar com as invasões dos três poderes no 8 de janeiro só estavam esperando uma palavra de ordem, que não veio.

Nesse cenário, convém lembrar que Bolsonaro parece seguir o ritual do ex-colega dos EUA, Donald Trump, de quem é fã.

Lá nos EUA, Trump perdeu a reeleição, insinuou fraude, sem provar, aliados dele invadiram o Capitólio (o Congresso). Cá, a história se repetiu, o mesmo enredo com outros atores. Lá, Trump briga para voltar a disputar a presidência. Aí está a diferença. Cá, Bolsonaro parece estar mais perto da cadeia.

Em Barreiras, a folia política se embola com a do Carnaval

Zito Barbosa (UB), prefeito de Barreiras, transformou o ato solene de reabertura dos trabalhos legislativos lá, anteontem, num ato político. Lançou a candidatura a prefeito do vereador Otoniel Teixeira (PSD) e causou rebu em duas pontas.

Na primeira, rifou o vice-prefeito Emerson Cardoso, que era do UB, vai para o Avante e já anunciou que é candidato. Na segunda, sacou Otoniel que era do time da ex-prefeita Jusmari Oliveira (PSD), vai para a UB e deixou a antiga líder, também candidata, a ver navios.

Barreiras vai cair na folia nesse clima. Além de Otoniel, Emerson e Jusmari, tem também Carlúcia (MDB) e Danilo Henrique (PP), e Tito, o bolsonarista que virou petista, não carregou os bolsonaristas que o acompanhavam e nem apoio de grande parte do próprio PT, que acham ele indigno de confiança.

Uso de celular na berlinda

O deputado Euclides Fernandes (PT) está pedindo a Jerônimo e à secretária de Educação, Adélia Pinheiro, que proíbam o uso de celulares nas escolas públicas do Estado.

Ele diz que as novas tecnologias trouxeram relevantes benefícios para a sociedade, mas também o inconveniente do uso indevido, para o qual ainda não existem regras.

— Sem dúvidas que a criança com celular em sala de aula desvia a atenção.

“Nesse momento ele (Bruno Reis) tem e eu também tenho o desejo de ver o melhor carnaval do planeta acontecer" | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Na abertura do Carnaval, Bruno e Jerônimo

Jerônimo Rodrigues, o governador, e Bruno Reis, o prefeito de Salvador, abriram ontem juntos o Carnaval de Salvador 2024, repetindo aliás o que já fizeram no ano passado. Do fato fica o bom exemplo, quando se trata dos interesses maiores, as autoridades, mesmo que adversárias políticas, largam de lado suas diferenças para fazer prevalecer o bem maior, o interesse público.

A festa, no particular, foi belíssima, com Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Armandinho e Baiana System. E os fotógrafos, a começar por Xando Pereira, ficaram mui gratos com a escolha do local. Antes, na Barra, a entrega da chave a Momo era contra a luz, um horror para fotografar. Agora foi a favor.

REGISTROS

Points da folia

O Airbnb divulgou os dez destinos nacionais mais procurados por hóspedes brasileiros para o Carnaval. O Rio fica em primeiro, Salvador em segundo e Porto Seguro em quinto. A lista tem como base as buscas realizadas na plataforma de janeiro a setembro/23 para check-ins agora.

Hermanos de volta

E por falar em Porto Seguro, o trade turístico da Terra Mater festeja a volta do voo direto com Buenos Aires pela Gol, aos sábados, que foi interrompido pela pandemia. Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia, diz que a Argentina é o principal mercado emissor de turistas para cá.

Carnaforró 1

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus aproveitou o embalo da folia momesca para anunciar as atrações do São João, de 20 a 24 de junho: Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Xand Avião e Dorgival Dantas já estão confirmados.

Carnaforró 2

Candidato à reeleição tendo o médico Euvaldo Rosa (PSB), que lidera as pesquisas, como principal adversário, o prefeito Genival Deolino (PSDB) queima os seus cartuchos. Ele promete fazer de Santo Antônio a capital do São João na Bahia.