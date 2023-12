Alba engoliu tudo em matéria de homenagens, mas Bolsonaro não | A TARDE

Sempre cordata em aprovar comendas e títulos de cidadania para homenageados de todos os matizes e credos, projetos tradicionalmente aprovados por unanimidade, na base do acordo, a Assembleia ontem quebrou a rotina quando entrou em pauta o projeto do deputado Diego Castro (PL) que concede a Comenda 2 de Julho ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), soltou o verbo para contestar:

– Nós sempre aprovamos homenagens aqui sem olhar muito o homenageado em respeito aos colegas, mas esse não! A Casa aprovou ontem projeto do deputado Euclides Fernandes (PT) que não se pode prestar homenagens a condenados pela justiça. E ele está condenado. e também prestou um grande desserviço à Bahia. Não dá pelas regras e nem pelo mérito!

Micchelle –Diego Castro fez lá o protesto dele, dizendo que Rosemberg apoia um ‘descondenado’ e reclamou que assim a Casa não fica democrática, ‘não homenageia a todos indistintamente como sempre fez’.

Bolsonaro aí foi o pavio de um processo que já vinha se alimentando com a aprovação, anteontem, de projeto do deputado Leandro de Jesus (PL), que concede a Comenda 2 de Julho a Michelle Bolsonaro, mulher de Bolsonaro, e também protocolou a concessão do título de Cidadão Baiano para o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira (PL), o que no Dia da Mulher usou uma peruca dizendo chamar-se Nicole. Nenhum dos dois passa. A polarização invadiu as homenagens.

O dia em que o biscoito virou estrela de primeira grandeza

Quando leu anteontem o teor do projeto do deputado Tiago Correia (PSDB) que transforma Vitória da Conquista na Capital Baiana do Biscoito, o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), não se conteve:– Era só o que faltava, Tiago. Que decepção...O tal projeto soou como piada, embora assemelhado ao da deputada Ludmila Fiscina (PSD), que colocou Alagoinhas como a Capital Baiana da Cerveja, mas Tiago ontem quis provar que estava falando sério. Subiu na tribuna e fez enfática defesa do biscoito:– É uma tradição. Temos uma produção de quatro toneladas, responsáveis por um faturamento da ordem de R$ 70 milhões.E sacou um pacote de biscoitos conquistenses que fez questão de presentear a Adolfo, com direito a posar para fotos e afins. E tudo terminou em biscoitada.



O Natal Pet se deu muito bem

A Assembleia encerrou ontem os trabalhos de 2023 e também o deputado José de Arimatéia (Republicanos) deu por terminada a campanha Natal Pet, que arrecadou 700 quilos de alimentos para cães e gatos em Salvador, Feira de Santana, Camaçari e Itabuna.– Foi tudo muito bem. Temos muitos cães e gatos soltos pelas ruas que precisam de um afago amigo.Arimatéia sempre se colocou em defesa dos animais.

Nas apostas governistas Geraldo é o mais cotado

O Conselho Político do entorno de Jerônimo se reúne hoje para mais uma rodada de conversas sobre as candidaturas nas principais cidades baianas e em Salvador, apesar das resistências de partidos mais à esquerda como PT, PCdoB e PSB, na bolsa de apostas se diz que o nome é o do vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), o preferido do líder maior do PT, o senador Jaques Wagner.

Jerônimo diz que o processo ‘é uma construção’ e que não vai pinçar nenhum nome do bolso do colete, mas entre os governistas se diz que o governador não define apenas a agenda, mas também a preferência. Ou seja, é um voto que vale mais que todos.