Base de Jerônimo se diz satisfeita com o PP fora. Sobra mais espaço

Jerônimo Rodrigues, o governador eleito, vive aquela fase que chamam de lua de mel do poder, o período entre a vitória nas urnas e a posse: nada de queixas, otimismo pleno em cima dos desafios, tudo flores.

Mas a contagem regressiva para o fim da bonança já começou, de saída, com os partidos que compõem a base aliada já se movimentando atrás das suas fatias. E os aliados do governo na Assembleia, por exemplo, se dizem tranquilos, e por dois motivos:

1 — O governo elegeu 32 deputados e a oposição 31. Isso significa, segundo o entendimento deles, que o conjunto será bem mais valorizado do que com Rui Costa, quando o placar era de 43 a 20.

2 — Com o PP de João Leão fora, vai sobrar mais espaço. Mesmo que alguns do partido apoiem o governo, como se diz, não será a mesma coisa.

Socorro —Marcelino Galo e Neusa Cadore, do PT, e Fabíola Mansur, do PSB, formam o time dos ilustres derrotados na banda governista que deverão ser compensados, ou promovendo alguns dos eleitos como secretários ou colocando direito os próprios.

Na banda da oposição, além de Marcelo Nilo, deputado federal que foi alijado da chapa majoritária e acabou perdendo a reeleição, também é outro que está nas rodas de conversa, junto com o estadual Luciano Ribeiro (UB), que ficou na primeira suplência. Com ele, a expectativa é a de que Bruno Reis, prefeito de Salvador, convoque algum dos 10 do UB para abrir a vaga. Mas todos os movimentos são cuidadosos para não estragar a lua de mel de Jerônimo e o futuro deles.

Pedal do Bem, de farol a farol

O Hospital da Bahia, a Prefeitura de Salvador e o movimento Vai de Bike vão reunir amanhã mais de 500 ciclistas para pedalar do Farol de Itapuã ao Farol da Barra, no 2º Pedal do Bem.

O bem vem em mão dupla. Tem o propósito de chamar a atenção para o Novembro Azul, o da prevenção ao câncer de próstata, e de quebra, quem participar dá ou dois quilos de alimento não perecível ou um quilo e um pacote de leite.

Junto com Luís Eduardo

Uma curiosidade: quase sempre vazio durante a semana, nos fins de semana, já a partir da sexta à tarde, como ontem, o estacionamento do monumento a Luís Eduardo Magalhães, em frente à Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo, pega bom público.

É o pessoal que vai lá caminhar, como Josué Silva, empresário da construção:

— Aqui é melhor, amigo. É ar puro com odor de poder, uma maravilha.

O PP na Alba fica ou não?

Ainda sobre o PP, contam que segunda passada, no voo para Brasília, um deputado do partido entrou e deu de cara com alguns parlamentares petistas. Um deles perguntou:

— Já vai voltar?

E outro, sorridente:

— Eu nunca fui.

O PP elegeu 6 estaduais. Antonio Henrique, Eduardo Sales, Nelson Leal e Niltinho são reeleitos. Hassan de Zé Cocá e Felipe Duarte são novos.

Bobô, o sempre cogitado diz que não sabe de nada

Dizem que para contemplar Marcelino Galo e Neusa Cadore, Jerônimo teria que guinchar para o secretariado dois deputados integrantes do grupo de 17 da federação PT (9), PV (4) e PCdoB (4), neste último caso com dois nomes sempre citados, o de Bobô, ex-craque do Bahia (campeão de 1989) e o de Olívia Santana, mas ele jura que nada sabe.

— Conversamos assim, internamente, mas só na base da troca de ideias.

Mas ele não descarta. Historicamente, o partido dele, o PCdoB, na era do PT, sempre ficou com esportes e algo na igualdade racial, mas ele diz que está na hora de experimentar outras áreas.

— E por que não?

POLÍTICA COM VATAPÁ

Conhecimento

Essa quem conta é Sebastião Nery. 1965, Severo Gomes, ministro da Agricultura de Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar que se instalou no ano anterior, foi a Feira de Santana visitar um evento agropecuário, o pai do que 10 anos depois se transformaria na Exposição Agropecuária de Feira de Santana.

Recebido pelo prefeito Joselito Amorim, saiu percorrendo estande a estande, baia por baia, depois sentou, botaram ele para degustar uma cachaça com o desafio de dizer o nome. Provou, disparou sorrindo:

— Essa não tem erro, é uma legítima Januária.

Acertou, palmas. Botaram outra dose:

— Essa também não dá para errar. Me mandaram de presente aqui da Bahia lá em Brasília e eu adorei. É uma Abaíra da boa!

Ao lado, um cidadão que já havia provado várias doses de todas, se revelou admirado:

— O homem é uma fera, cara! Vá entender de agricultura assim na pqp!

Gargalhada temperada.