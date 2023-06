Bruno Reis vai bem. E afinal, quem será o ungido de Jerônimo na briga?

ACM Neto jogou faísca na disputa de Salvador ao declarar ter certeza certa de que o nome da oposição para encarar Bruno Reis é o ex-vereador José Trindade, atual presidente da Conder. E Jerônimo ironizou: ‘Ele está sabendo mais que eu’.

E quem está certo? Os dois. Neto porque o nome de Trindade, na condição de uma Conder endinheirada e fazendo obras em Salvador, aparece em todas as rodas como ‘o cara’. Contra ele, um detalhe: era vereador que em 2020 perdeu a reeleição.

E Jerônimo também está certo porque a base aliada dele externa a necessidade de marchar unida, mas até agora não passou disso. Se discute a ideia de elaborar um projeto para Salvador capaz de empolgar as massas. E daí, pinçar um nome que teria as bençãos de Jerônimo e Lula.

Missão difícil —A base do governo, que é oposição a ACM Neto, avalia que enfrentar Bruno não é tarefa fácil. Ontem, o Paraná Pesquisas divulgou que ele lidera o ranking de aprovação entre os prefeitos das capitais. Tem a boa avaliação e a máquina. Esse detalhe tem que ser levado em conta.

Mas além de Trindade também aparecem na mesa a deputada Lídice da Mata, sempre a segunda colocada nas pesquisas (mas pouco provável que dê ela), Geraldo Júnior, o vice-governador, nome do MDB, o deputado estadual Robinson Almeida, do PT, Vilma Reis, também do PT, e a deputada Olívia Santana, do PCdoB.

A dificuldade está aí. Entre os nomes citados, nenhum é tido como candidato natural.

Em Porto Seguro, Ubaldino diz que entra no jogo de 2024 se der

Prefeito de Porto Seguro no ano 2000, na festa dos 500 anos do Brasil, aos 30 anos, Ubaldino Júnior sujou a ficha que até hoje tenta voltar à cena política sem sucesso.

Em 2020 ele até tentou, não deu. Quando já estava nas ruas ensaiando a campanha, foi barrado por uma decisão judicial. Diz que foi ‘induzido a erro’. E agora vai? Ele diz que se tiver segurança de que está tudo bem, no que acredita, com certeza estará em campo.

Se entrar, estará no fogo cruzado que hoje tem o prefeito Jânio Natal (PL) de um lado e a deputada estadual e ex-prefeita Claudia Oliveira (PSD), de outro. Ela já disse que está no jogo.

Se Ubaldino se candidatar, tira voto de quem? Lá se diz que dos dois. Só não se sabe até que ponto. Seja como for, com ou sem Ubaldino em 2024 a disputa na Terra Máter vai ser trincada.

A polícia que enxuga gelo

A respeito de um comentário nosso sobre o pouco caso dos políticos para debater a questão da segurança, um delegado diz concordar e lembra que há um aspecto da questão sempre levantado, mas nunca considerado:

— Prendemos autores de crimes, a justiça solta, isso duas, três, quatro vezes com o mesmo indivíduo. É difícil lidar com a situação.

Também aí, a história se repete. Os políticos nem tchum.

Rui Costa balança, mas não cai, segundo os aliados

Tem alguma chance de Rui Costa cair da Casa Civil da Presidência? A pergunta aí foi feita ontem a três deputados federais baianos da base do governo e a resposta foi consensual: não.

Há um consenso de que a articulação política do governo com a Câmara dos Deputados, o famoso ‘toma lá dá cá’, não está fluindo bem. E embora Rui Costa leve a fama por canta de uma articulação política deficitária, não é necessariamente ele o culpado. Tem isso e também o fato de que ele é particularmente prestigiado por Lula.

Mas os opositores de Jerônimo, lá e cá, torcem por isso. Embora o UB de ACM Neto esteja na base do governo, não parece.