Colbert e o MDB no bolo da festa de Santana, a padroeira de Feira

O MDB de Geddel voltou com todo o gás para a cena política e o tititi que ronda em torno dele está para além do dilema se Geraldo Júnior, o vice-governador, vai sair ou não candidato a prefeito de Salvador. Vai mais adiante, envolvendo Feira de Santana e Vitória da Conquista, a segunda e a terceira cidades da Bahia.

Por acaso, Feira de Santana celebra hoje a festa da padroeira, Nossa Senhora de Santana, e já no novenário, a banda profana dita um ritual funesto. Em 2020 Herzém Gusmão se reelegeu em Conquista, mas antes da posse morreu de Covid. Colbert também se reelegeu, escapou da Covid, mas morreu na praia.

Por que? Porque ele quer que o MDB vá para onde ele quiser, provavelmente o apoio ao ex-prefeito Zé Ronaldo, mas está só, sem apoio do comando estadual e nem das bases do partido. Ano passado Colbert ficou com ACM Neto, enquanto o partido, tendo Geraldo Júnior como vice, fechou com Jerônimo.

Jerônimo lá — Esta semana Jerônimo foi lá com Geraldinho junto puxando brasa para o fogareiro de Zé Neto (PT), o grande adversário de Ronaldo. E Geddel buliu nos calos de Colbert ao declarar que só o apoiaria se le não ficasse com Zé Ronaldo. Colbert retruca que assim ‘não há como dialogar’.

Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel e presidente de honra do partido, disse ontem que nada tem de pessoal contra Colbert, mas ressalva:

— Se ele quiser ir, que vá, mas vai só, pessoa física. Ele não tem nem o diretório de lá.

Hoje, na Festa de Santana, vai haver muitas rezas. Dizem que se Colbert pilotar o MDB, será milagre da padroeira.

Adolfo x Elmar, o duelo de Campo Formoso edição 2024

Campo Formoso, a terra das esmeraldas, é palco de duelo entre dois figurões da política baiana na atualidade, o deputado federal Elmar Nascimento (UB), um dos líderes do Centrão, em Brasília, e Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia.

Em 2016 na disputa entre Rose Menezes, irmã de Adolfo, e Elmo Nascimento, irmão de Elmar, ela levou a melhor. Mas em 2020 os dois voltaram a se enfrentar e Elmo saiu vencedor.

E em 2024, como será? É certo que Elmo disputará a reeleição contra a própria Rose ou a esposa de Adolfo, D. Denise.

No ano passado Adolfo, que já acumula mais de R$ 300 milhões em obras, venceu. Teve com Lula 71,13% dos votos, ganhou com Jerônimo (53,24%) contra 41,83% de ACM Neto, e os dois foram o mais votados para estadual e federal, mas Adolfo teve 49,74% contra 40,43 de Elmar.

Banyan foca na Península

A revista GQ Brasil divulgou notícia que sacudiu o trade da Península de Maraú: a Banyan Tree, empresa que tem resorts e spas em destinos turísticos luxuosos em Singapura, China, Indonésia, Maldivas, México, Marrocos, Seicheles, Coreia do Sul, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Vietnã, vai instalar uma unidade lá.A Banyan quer instalar um dos maiores complexos hoteleiros de luxo do país. E negocia uma imensa propriedade lá.

Pedro Alcântara volta à cena de olho em Juazeiro

Aos 75 anos, o médico Pedro Alcântara, 12 anos após encerrar o seu sexto mandato como deputado estadual, quer voltar à cena ano que vem como candidato a prefeito de Juazeiro.Ele começou a carreira em 1976, há 47 anos atrás, como vereador em São Raimundo Nonato, no Piauí, sua terra, e já na eleição seguinte mudou para Juazeiro e também se elegeu vereador, logo após virou deputado.Pedro diz que seu projeto de candidatura é estampadamente cristalino:— Juazeiro é o terceiro maior entreposto comercial de produtos agrícolas do país, tendo como carros-chefe uva, manga, cenoura e pimentão, mas a estrutura física é uma vergonha.