De São Roque ao CAB, novo PAC dá os primeiros passos na Bahia

No Centro Administrativo da Bahia, ao lado da Assembleia Legislativa, uma grande estrutura com toldos começou a ser montada esta semana e vai funcionar quinta e sexta da semana que vem. Sabe o qué é? É a inauguração de um tempo, ao invés de prefeito ir a Brasília, Brasília é quem vem cá.

É a estreia do projeto Caravana Federativa, que o governo federal fará em todo o país começando pela Bahia. Em miúdos, representações de todos os ministérios estarão aqui para coletar ou agilizar demandas dos prefeitos, evento aqui pilotado pela UPB.

E Quinho de Belo Campo (PSD), o prefeito de Belo Campo que preside a UPB, diz que só vê vantagens:

— Não tenha dúvida que você dispor de tudo num só lugar é bem mais vantajoso. Inclusive, bem mais econômico para as prefeituras.

Quando lançou o novo PAC, com mais de R$ 1 trilhão de recursos,

R$ 106 bilhões para a Bahia, Lula disse que o governo dele estava ‘começando agora’ e a Caravana Federativa vem no pacote.

Também chega outro sinal positivo sobre São Roque do Paraguaçu, o point que era um estaleiro para a construção de plataformas da Petrobras e, depois da Lava Jato, foi abandonado, detonando toda uma cadeia econômica no sul do Recôncavo.

Hoje, um time liderado pelo deputado federal Jorge Solla (PT) vai lá. No novo PAC Lula anunciou a construção de 40 módulos de plataformas, quatro delas serão lá.

A volta de São Roque foi promessa de Lula e de Jerônimo.

Em Bonfim, a pauta é 2024

Semana que vem a federação PT-PCdoB-PV vai se reunir em Senh0r do Bonfim para alinhar a forma da escolha do candidato que vai encarar o prefeito Laércio Júnior (UB).Segundo o deputado Bobô (PCdoB), filho de lá, o nome de Carlos Brasileiro, prefeito que perdeu para Laércio em 2020, é um dos que circulam, mas tem pelo menos mais três:

— Só não está o meu. Não curto isso. Só iria se fosse uma missão impositiva.

Chocolate vai dizer na TV se dançou com a rainha

No dia 11 de novembro de 1968 Salvador viveu uma data histórica. Recebeu a visita da rainha Elisabeth II, da Inglaterra. No Mercado Modelo, por onde ela passou, Raimundo Nonato da Cruz, o Chocolate da Bahia, compositor do axé music, na época com 25 anos, a recepcionou de berimbau em punho.Agora, aos 81 anos, quase 55 anos depois, ele foi convidado pela produção do Programa do Hulk, na Globo, no quadro em que vários dizem a mesma coisa, mas só um está certo. No caso em apreço, ele dirá: ‘Eu dancei com a rainha’.E afinal, dançou ou não dançou:

— É melhor você ver na tevê. Eu mantenho a confiança lá e garanto a sua audiência.

Moradores do Marisol contra a construção da Linha Branca

Moradores do Loteamento Marisol protestam contra a retomada das obras de construção da Linha Branca, que pretende ligar Salvador pela orla da Praia do Flamengo, em Stella Maris, a Lauro de Freitas, apesar de um inquérito instituído pelo Ministério Público ainda não ter sido concluído.

Eles se encontraram esta semana na Casa da Música, em reunião do Conselho Gestor da APA do Abaeté, que também não foi ouvido, apesar da área ser ‘rica em corpos hídricos’. A convicção é que a obra vai afetar o Parque do Abaeté.

Clarice Bagrichevsky, presidente da Associação Stella Praias, diz que uma vasta área foi desapropriada sem que se dissesse qual a finalidade. No conjunto, a obra está orçada em R$ 9 milhões.

Na próxima quinta o Ministério Público fará nova reunião lá. Dizem os moradores que é a última esperança.

REGISTROS

BYD fundamental 1

Camaçari que já viveu um grande frisson com a chegada da chinesa BYD para ocupar o lugar da Ford, continua no embalo da grande expectativa. A empresa anunciou que lança em outubro a pedra fundamental para a construção da nova fábrica.

BYD fundamental 2

Um estudo da consultoria LCA revelou que no primeiro semestre deste ano Camaçari gerou apenas 332 empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. A esperança é que a BYD mude o jogo. O investimento é de R$ 3 bilhões para gerar 1.200 empregos diretos, de saída.

Pavio curto

Valdir Cruz (Republicanos), presidente da Câmara de Candeias, entrou numa ciranda com os colegas, As sessões eram às terças e quintas, ele reduziu para apenas nas quartas-feiras. Argumenta que quer torná-las ‘mais objetivas’. Apanha de todos os lados. Dizem que os vereadores vão ficar ‘com o pavio mais curto’.

Seis por meia dúzia



A prefeita Bárbara Prado, a Babi de Prado, de Pau Brasil, trocou o PSD de Otto Alencar pelo Avante de Ronaldo Carletto. Dizem que é seis por meia dúzia. Ela já é reeleita