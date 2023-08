Deputados fecham cerco contra a Via Bahia, que vem fugindo da briga

A Via Bahia conseguiu algo raro na política, unir todos os lados, contra. A comitiva de 12 deputados estaduais que foi a Brasília pedir providências contra a empresa, que explora as concessões das BRs 324 e 116, teve o reforço de outros 13 federais de todos os partidos. Eles saíram de lá satisfeitos.

O deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Alba, diz que conversou com o comando da ANTT e participou de audiência pública na Câmara com resultados muito positivos.

— É um momento histórico. No contrato a Via Bahia se compromete a duplicar 478 quilômetros de rodovia e não duplicou um. 90% das cláusulas não foram cumpridas. Juntamos TCU, MT e ANTT. Eles vão fazer um acordo para dar entrada num protocolo que vai olhar o caso de perto.

Sem cara —Nos eventos em Brasília a direção da Via Bahia simplesmente não deu as caras. Mandou um advogado. Segundo Eduardo Salles, a prática já é manjada:

— Há muito a Via Bahia vem fugindo de tudo. Contrata bons escritórios de advogacia, na justiça, ganha todas e fica por isso mesmo.

Ele diz que da conjunção entre TCU, MT e ANTT vão resultar audiências públicas em Salvador, Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista, os principais núcleos de abrangência das BRs 324 e 116.

— Nós somos o para-choque da preparação. Num momento em que os quatro cantos da Bahia reclama por logística, nas rodovias temos esse entrave. Vamos mudar.

A cerveja vai virar atração

A deputada Ludmila Fiscina (PSD), esposa do prefeito Joaquim Neto (PSD), que aprovou projeto considerando Alagoinhas a Capital da Cerveja, festejou.

Em reunião com o ministro Celso Sabino (Turismo), com a participação do secretário baiano do turismo, Maurício Bacelar, o grupo conseguiu apoio para o Bahia Beer, o festival da cerveja que vai acontecer este ano. Ou seja, a loira gelada vai virar atração turística.

Prefeitos se dão bem na unção de Wagner e Elmar

Os prefeitos baianos que começaram a campanha pela redução da alíquota previdenciária e ganharam a adesão de colegas de todo o país, consumaram a vitória ontem com a aprovação do projeto que prorroga a desoneração da folha e também reduz a contribuição numa escala que varia os níveis de 8 a 18%, ou seja, os municípios menores pagarão menos que os grandes. Hoje, a alíquota para todos é de 20%.

Detalhe curioso é que o projeto original da desoneração é do senador baiano Jaques Wagner (PT) e a inclusão da pedida dos prefeitos é fruto de uma emenda do deputado federal, também baiano, Elmar Nascimento (UB).

Os baianos agradecem. A gritaria era grande.

Marcelo Nilo recebe a Comenda. E na fila também tem Bolsonaro

Marcelo Nilo vai receber hoje a Comenda 2 de Julho na Assembleia, após ter passado 28 anos consecutivos como deputado (de 1991 a 2019), dez dos quais como presidente da Casa (2007 a 2017).

Ano passado ele rompeu com o grupo que está no governo, no qual sempre esteve, e apoiou ACM Neto, acabou sem mandato, mas a homenagem vem de Euclides Fernandes, hoje no PT.

— Estou homenageando alguém que muito merece.

No caso em apreço, pode ser justo e merecido, e suscita o tititi entre os próprios deputados sobre o festival de comendas aprovadas na casa, sempre por acordo.

É nessa ponga que Diego Castro (PL) entrou com um pedido de Comenda para Jair Bolsonaro. Passa?

— Eu não vejo problema. A não se que queiram levar a coisa pra o outro lado.

O caso promete.