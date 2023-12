Deputados gritam: em todos os cantos da Bahia, a seca bate forte | A TARDE

Deputados estaduais que por dever de ofício costumam dar volteios pelo interior baiano chegaram ontem na Assembleia até parecendo que tinham ensaiado, todos batendo na mesma tecla: a seca está aniquilando o estado de cabo a rabo, matando o gado e plantações. Veja o que dizem.

Luciano Araújo (SD),que é de Valente, região do sisal:

— Já tem muito gado morrendo e outras pessoas estão entregando para receber depois. Ou o governo ajuda dando comida para o gado ou vai ser miséria geral.

Laerte de Vando (PSC), que é de Monte Santo:

— Temos um lençol freático muito precário. 80 carros pipa trabalham, mas não dá. Está faltando água até para os humanos, quanto mais para os animais.

Pedro Tavares (UB), que é de Ilhéus:

— Está um horror, um cenário caótico. Do jeito que está indo, vai acabar com tudo. Imagine você que em Morro do Chapéu o fogo quase pega a cidade.

Hassan de Zé Cocá (PP), que é de Jequié:

— Estive em Manoel Vitorino e a situação lá é dramática. Tem produtor vendendo gado a qualquer preço. E o pior é que não há previsão de chuva.

De modo geral, acham que o governo deve criar um Comitê de Crise. Até porque, muitos prefeitos já decretaram estado de emergência e outros estão a caminho. Pior, lembram eles, num momento em que os municípios passam por dificuldades financeiras.

Leão pede na LDO R$ 2,5 bi para a ponte e suas estradas

Secretário que pilotou o projeto da ponte nos tempos de Rui Costa, João Leão (PP), agora deputado federal, mudou de lado rompendo com o governo, mas se diz comprometido com o projeto. Ele botou uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pedindo em torno de R$ 2,5 bilhões para a ponte Salvador-Itaparica e também a duplicação da BA-001 entre Bom Despacho e Nazaré e da BR-242 entre Nazaré, Santo Antônio e Castro Alves, até a BR 116.

Colegas perguntaram: está ajudando Jerônimo?

— Estou ajudando a Bahia. Acredito que esses projetos são fundamentais.

Segundo Leão, a participação de verbas federais em PPPs (Parcerias Público-Privadas) é possível por um acréscimo feito na lei ainda no tempo que era Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). E o dinheiro sai?

— Se não todo, boa fatia.

Para Waldenor, tudo indo bem

O deputado federal Waldenor Pereira, virtual candidato do PT a prefeito de Vitória da Conquista, estava ontem na Assembleia ao lado de amigos. Ao ser indagado sobre a campanha, disse que está confiante:

— Está tudo andando conforme o planejado.

Lá, a prefeita Sheila Lemos (UB), tida como adversária principal dele, aposta suas fichas em dois pedidos de empréstimo. Um já saiu.

Em Jequié, Cocá vai bem mas Jerônimo também

Entre os 12 maiores municípios da Bahia o único em que Jerônimo ganhou no 1º e no 2º turnos foi em Jequié. Perdeu em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas e Itabuna, ganhou no 1º e perdeu no 2º em Juazeiro, Ilhéus, Porto Seguro, Barreiras e Alagoinhas.

Ramon Fernandes (PDT), vereador em Jequié, evoca o cenário para dizer que embora o prefeito Zé Cocá (PP) seja bem avaliado, não quer dizer que ele possa posar tranquilão como vitorioso.

— O mérito de Cocá é o demérito de seus antecessores, Luiz Amaral, Tânia Brito e Sérgio da Gameleira. Eu ainda não me defini, tô avaliando.

Ramon é filho do deputado Euclides Fernandes (PT).