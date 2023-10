Dino, uma mão para Jerônimo nos tirar destes tempos de terror | A TARDE

Estamos vivendo dias tenebrosos, em que mal um episódio escabroso esfria, já vem outro de alto teor diabólico. Em julho tivemos o caso do garoto Gabriel, de 10 anos, morto a tiros numa ação da PM em Lauro de Freitas, em agosto o estúpido assassinato de Mãe Bernadete em Lauro de Freitas, em agosto Valéria, com 72 mortos até agora e ontem vem essa dos três médicos lá no Rio de Janeiro.

Isso significa a mais completa contramão do bom senso. Temos todo dia, o dia todo, nos quatro cantos planeta cientistas debruçados em microscópios e pranchetas para buscar remédios que posterguem nossas vidas com qualidade. Chegam alguns infelizes que se julgam no direito de escolher quem vai morrer e matam sem relambórios.

Medo — Claro que Jerônimo herdou o cenário maldito. Antes, pensava-se que os tiroteios que se alastram pela Bahia era coisa de traficantes locais. Hoje se diz que é bem pior, as grandes facções do crime organizado encontraram cá o point ideal, com estradas para todos os lados, o maior litoral do Brasil.

A presença de Flávio Dino, ministro da Justiça, ontem na Bahia, para anunciar um pacote de medidas contra o crime é sinal de que o governador baiano não está só reagindo, mas apelando para tudo o que pode.

Vai dar certo? Oxalá que sim e a oposição que cuide de arranjar outro discurso. É bom para ele e para todos. Afinal, o médico Perseu Almeida é de Ipiaú e lá vai ser sepultado, mas morava em Jequié, onde houve ontem a chacina com a família de ciganos. É dose pra uma manada de elefantes.

E Zé Ronaldo lidera em Feira

Uma pesquisa do Grupo de Estudos, Pesquisa e Estatística (Gepe), encomendada pela Rádio Sociedade de Feira de Santana, mostra o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) liderando com 30,62%, contra 26% do deputado Zé Neto (PT) e o deputado Pablo Roberto (PSDB) em terceiro, com 8,2%.

O cenário é péssimo para Zé Neto. Pablo já foi do PT, hoje é ligado ao prefeito Colbert Martins (MDB) e no segundo turno fica com Ronaldo.

Um carretaço na Via Bahia

O deputado Raimundinho da JR (PL), um dos mais severos críticos da Via Bahia, diz que ele e colegas estão planejando realizar na semana que vem um carretaço de Amélia Rodrigues a Salvador, com direito a parar nos pedágios da Via Bahia para protestar e depois passar sem pagar:

— Eles estão nos fazendo de palhaços. Falam as coisas e nada cumprem, como se a falação fosse só para tentar nos enganar.

Robinson e a metralhadora

O bottom que adorna a gravata do deputado Diego Castro (PL), bolsonarista, é uma metralhadora de metal, vem talhada. E eis que ele esta semana deu de cara com o colega Robinson Almeida (PT), lulista, que parou e ficou olhando.

Diego ofereceu:

— Vou lhe dar de presente.

E Robinson:

— Dino vai apreender.

E os dois, mais a plateia, caíram na gargalhada.

Sem a PEC da Anistia, os partidos vão penar mais

E o adiamento da votação da chamada PEC da Anistia, vai dar impacto nas eleições de 2024?Vai, sim, segundo o advogado Luis Felipe de Menezes Lima, que é especialista em direito eleitoral. Para além das pendências com prestação de contas, o que não é fácil, já que os bens dos presidentes dos partidos ficam atrelados, tem também a questão das cotas.— A política de cotas, para mulheres e negros, afeta muito os partidos. Os que não cumprem, ou porque não preencheram ou porque não repassaram recursos como deveriam, têm sérios problemas.Ele ressalta que as multas variam conforme o percentual não cumprido, quanto maior, mais cara.

REGISTROS

NOB certificado 1

O NOB (Núcleo de Oncologia da Bahia) - Onoclínicas acaba de conquistar a recertificação da Joint Commission, líder mundial em certificação de serviços de saúde. A Manutenção do selo de Acreditação Nacional para Assistência Ambulatorial foi para as unidades de Salvador e Lauro de Freitas.

NOB certificado 2



O oncologista Rafael Batista, diretor médico do NOB, afirma: ‘É a terceira vez que conquistamos a certificação. Isso atesta o empenho da nossa equipe com as melhores práticas e padrões internacionais de assistência ao paciente oncológico’.

Mucuri mapeado

A Secretaria de Educação de Mucuri, no extremo sul da Bahia (literalmente) fez parceria com a Suzano (Papel e Celulose) e lançou o livro memorial do projeto Entre Árvores e Rios, um guia completo sobre as características econômica, cultural, geográfica, científica e histórica do município.

Micareta em Mutuípe

Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá, vai ser o point da diversão no feriadão da semana que vem. Dia 12 é feriado por Nossa Senhora Aparecida e a prefeitura aproveitou para realizar a micareta de quinta a domingo.