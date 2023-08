Drible, o time da Ribeira, faz seu gol mais bonito: 68 anos de amizade

Em 1928 Carlos Schleu, vendo o seu país, a Alemanha, ainda se recuperando das refregas da 1ª Guerra Mundial, arrumou as malas e veio para o Brasil. Acertou. Veio a 2ª Guerra, muito sofreu por amigos e parentes lá, mas cá, representante comercial, morando na Ribeira, em Salvador.

Teve três filhos, Karl Franz, hoje com 87, Klaus Schleu, 85, e Erwin, 69. Em 1955, antes de o Brasil tornar-se campeão do mundo pela primeira vez, Klaus teve a ideia de juntar todo mundo e formar um time.

— Meu pai, como eu, era representante comercial e lá um dia apareceu que a Drible, empresa que ele representava, ia dar uma bola de couro para quem fizesse um time com o nome Drible. Ora, naquele tempo bola de couro era coisa muito chique. Topamos.

Areia e gramado —Foi aí que nasceu a Associação Desportiva Drible, para jogar nas praias da Ribeira. Estreou contra o Olaria, que tinha fama ‘de só dar de 10’.

O Drible ganhou de 3 a 2 e começou a fazer fama. Conta Klaus que o time saiu da areia para os gramados quando a Rádio Excelsior inaugurou um estádio. Perdeu de 2 a 1 na primeira vez que jogou na chuteira.

O Drible saiu das areias para os gramados e agora joga noutro campo, o da fraternidade. Todos os anos o grupo se reúne para celebrar os gols dos bons tempos.

Muitos já morreram, todos homenageados com os devidos créditos de honraria. No bojo, médicos, advogados, empresários, comerciantes, quase todos aposentados, que semana passada celebraram 68 anos em restaurante da Ribeira. Entre eles, o jornalista Carlos Navarro, que era centroavante, ou centréfó, como se dizia na época.

— É uma amizade fraterna da vida inteira.

Do Drible saíram craques para o futebol profissional. Mas Franz, o irmão de Klaus, diz que os gols mais bonitos estão balançando as redes agora.

— Essa convivência fraterna da vida inteira é uma delícia. Já tivemos muitas alegrias com o futebol, mas essa é a maior.

O grupo está preparando um festão para os 70 anos.

E a privatização da RLAM sobrou para o nosso bolso

Walter Tânus, presidente do Sindicombustíveis da Bahia, chama atenção para um detalhe: a privatização de três refinarias da Petrobras (Bahia, Amazonas e Paraná) acabou criando um problema para o público consumidor:

— A Petrobras vende para as refinarias dela (11 por todo o País, quatro em São Paulo e duas no Rio) a preço de Petrobras. Mas para as privatizadas, como é o caso da Acelen, aqui na Bahia, a preço de mercado internacional. O resultado é péssimo, fica mais caro para nós.

Segundo Walter, o caso está criado e está na hora de sentar para resolver.

— Não podemos ter dois Brasis. Como vai se ajustar, não sei. Sei que tem de ajustar.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Carapuça cabível

1978. João Emílio, ex-vereador em Conceição do Coité, após se formar em medicina e desfilar em carro aberto por ser o 1º filho da terra médico, resolveu sair para deputado estadual, festa geral.



Até que entrou água no chope. Em Salvador, ACM, virtual governador escolhido pelo Planalto (na época era indicado por lá e carimbado pela Assembleia), lançou o filho, Luiz Eduardo.

ACM saiu coletando apoios para o filho, que tinha de ser o mais votado onde andasse. Em Coité, o mundo político correu em peso para os braços de Luiz Eduardo, deixando João Emílio só e avisado: não podia ter mais votos que ‘o filho do homem’.

Abertas as urnas, em Coité, teve 9.300 votos, 1.752 a mais que Luiz Eduardo. Veio a Salvador preocupado, quando botou o pé na sala em que o carlismo estava reunido, ACM viu, parou de conversar, bradou:

— Filho da puta!

O cidadão que o acompanhava falou:

— Olha, João. O ACM está xingando a mãe de alguém...

E ele:

— É a minha.

E era. Fizeram as pazes através de Luiz Eduardo.