E Jerônimo vai impondo a sua marca. É diferente de Rui Costa

Jerônimo vai reunir dia 1º o Conselho Político do governo. Pauta: vai avaliar a situação política dos 50 maiores municípios da Bahia visando 2024. Juntos, eles somam 65% do eleitorado baiano.

O fato é citado por Eden Valadares, presidente estadual do PT, para ilustrar um fato: decididamente o jeito de Jerônimo atuar é bastante diferente de Rui Costa.

— Rui agia na chegada, como fez em 2020 em Salvador, quando lançou a candidatura da Major Denice. Já Jerônimo é o inverso, encara as questões políticas logo na largada.

Ele ressalva que as arrumações exigem tempo mesmo, já que a ideia central é a união dos partidos da base governista em todos os municípios, especialmente nos que têm segundo turno, casos de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Adversários —O ex-deputado Pedro Alcântara, que é prefeiturável em Juazeiro, diz que Jerônimo tem feito a diferença também noutra vertente, não discrimina prefeitos adversários em políticas-chave como a saúde.

— Quando a saúde chega na pauta na cadeira da política o assento fica vago.

Assim o é, ressalta Pedro, que ele comandou encontro em Glória, onde o prefeito David Cavalcanti (PP) é adversário, em Filadélfia, onde o prefeito Louro Maia (UB) também é adversário, a mesma coisa em Juazeiro com a prefeita Suzana Ramos (PSDB), e em Campo Formoso, com o prefeito Elmo Nascimento (UB).

Em suma, cada vez mais Jerônimo impõe o seu estilo. Agora é esperar as urnas.

Marcelo Nilo: ‘Aline deve parar de ficar dando ouvido a fofoca’

O ex-deputado Marcelo Nilo não digeriu bem o fato de Aline Peixoto, esposa de Rui Costa e conselheira do TCM, ter dito ao deputado Marcelinho Veiga (UB), genro dele, ‘que estava grávida de três meses e queria saber se o sogro ainda vai continuar dizendo que ela vai se separar (do marido)’.

Marcelo Nilo pontuou três questões, aí expostas nas palavras dele:

1 — ‘Espero que a conselheira faça um bom trabalho e pare de ficar ouvindo fofoca’.

2 — ‘Em 20214, na primeira eleição de Rui, ela disse que eu fui nota 10, onde chegava já estava tudo arrumado, como som e essas coisas’.

3 — ‘Se alguém não cumpriu acordo não fui eu. E Wagner viu o acordo’.

Já Marcelinho disse que sempre se deu muito bem com Aline. E entendeu o caso mais como brincadeira, até porque todos que assistiram riram (ou gargalharam).

Artistas unidos por Kleber

Pelo menos 15 artistas estarão neste sábado (a partir das 17h) na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho, segundo os próprios, para fazer ‘um por do sol mais lindo’ no show Canção Solidária.

Eles cobram um couvert de R$ 30 para ajudar o instrumentista Kleber Aguiar, que está com sérios problemas renais e sem dinheiro. Dizem os artistas que vão soltar a voz para fazer fluir ‘um tom de amor’.

Na Alba, Meio Ambiente funciona sem funcionar

A novela da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, que toda quarta-feira abre as portas, mas nunca tem quórum, rendeu mais um capítulo ontem. No enredo do caso está o deputado bolsonarista Leandro de Jesus (PL), o presidente.

Os governistas não pisam lá. Dizem que Leandro leva a plateia, fala o que bem quer, faz vídeos e depois solta nas redes, daí a razão do boicote. Do jeito que está, há a plateia e discursos, mas nada oficialmente registrado. Ontem, só estavam lá o próprio Leandro e o também oposicionista José de Arimatéia (Republicanos).

Ontem Leandro dizia que vai resistir:

— Não vou flexibilizar. Amo mais a minha alma do que a minha vida.