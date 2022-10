E se Bolsonaro perder vai aceitar? Talvez sim, mas há controvérsias

Sempre atento ao vai e vem do nosso jogo político, o jornalista Luiz Fernando Lima listou uma série de “e se?” para instigar mais ainda as polêmicas do momento. Dois deles:

1 — E se ao invés de Roberto Jefferson fosse um petista de alto coturno a receber agentes da PF a bala, como será que estaria o Brasil?

2 — E se fosse Lula que tivesse dado o indulto, como o que Bolsonaro deu a Daniel Silveira, a um José Dirceu ou Marcos Valério, o que diriam agora?

Já que assim o é, pongamos na onda para também fazer a nossa instigação: e se Bolsonaro perder a eleição para Lula, vai aceitar o resultado numa boa?

Desfecho — Esta semana Bolsonaro indicou que aceitará o resultado se a Comissão de Transparência Eleitoral, integrada também pelas Forças Armadas, indicar que nada houve de ‘anormal’. Mas fez a ressalva de que acredita na vitória por ter ‘maior aceitação’ nas ruas do que Lula.

Claro que fica difícil contestar o resultado das urnas quando aliados do presidente venceram as eleições em vários pontos do Brasil, mas nas redes há quem diga que o foco do roubo é Bolsonaro.

De hoje até sábado, conforme os registros no TSE, vão sair mais nove pesquisas. Entre elas, estão dois institutos, Brasmarket e Veritá, que contradizem os demais e colocam Bolsonaro na frente. Para alguns, isso faz parte do mix do jogo eleitoral, uma tentativa de se contrapor às outras.

E se não for só isso? Em Goiás o deputado estadual reeleito Amauri Ribeiro (UB-GO) ameaçou iniciar uma guerra civil caso Lula vença.

E em Feira, 2022 ainda não acabou, mas 2024 já começou

Jornalistas feirenses dizem que na Princesa do Sertão 2022 ainda não acabou, mas 2024 já começou.

Explicando: o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB), todo empenhado em melhorar o desempenho de ACM Neto lá, agora no segundo turno, está fazendo campanha, mas procurando descolar do prefeito Colbert Martins (MDB), reeleito em 2020 com o apoio dele.

Outro aliado do grupo que lá é situação, mas no Estado é oposição, que dá sinais de insatisfação é o deputado estadual José de Arimatéia, que está no quarto mandato.

Em 2014 ele teve 11.614 votos lá, em 2.018 caiu para 9.568 e este ano 10.512. Ou seja, a aliança dele com o grupo não fede e nem cheira. Por conta disso, ele pode disputar a Prefeitura em 2022?

— Claro que ainda é cedo. Mas é claro que também é uma possibilidade.

Samuel volta para a espera

Do alto dos seus 98.914 votos, o segundo mais votado da oposição (só ficou atrás de Marcinho Oliveira - UB, que teve 104.969), o deputado Samuel Júnior (Republicanos) até se ensaiou como candidato à presidência da Assembleia, mas esta semana, abordado sobre o assunto, puxou a trava:

— Vamos esperar mais um pouco. Tá cedo...

A espera aí é para ver o desfecho de Jerônimo x Neto.

Magno Jouber, o menino de Cururupu que virou baiano

O destino tirou de cena abruptamente o nosso colega Magno Jouber, jornalista, 60 anos de idade, mais de 30 em Valença, na Bahia, vindo de Cururupu, no Maranhão, o que o levava a definir a sua naturalidade com bom humor.

“Sou de Cururupu, que rima com Camamu, Gandu, Maraú e Cairu, e se alguém por aí arranjar outra rima nada há de mera coincidência, só maledicência”.

Magno já trabalhou no jornal A TARDE e atualmente era assessor de imprensa da Prefeitura de Cairu, cujo prefeito, Hildécio Meirelles (UB), diz ter perdido muito mais do que um grande colaborador.

— Era principalmente um homem do bem.

REGISTROS

Esquerdas e direitas

Joaci Góes lança amanhã das 15 às 20h na Associação Comercial da Bahia o livro Esquerdas e Direitas – A superioridade da Sociedade, com as bençãos da própria ACB, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e a Topbooks. Detalhe: a renda será toda destinada para as Obras Sociais de Irmã Dulce.

Efeito Fábio 1

A invasão por hackers da rádio Nordeste FM, de Feira de Santana, quando eles disseram ter ficado claro ‘que Bolsonaro ganhou no primeiro turno’, sugerindo a suposta culpa ao ministro Alexandre de Moraes, do STF e presidente do TSE. Locutores dizem que é o ‘efeito Fábio Faria’.

Efeito Fábio 2

Fábio Faria, o ministro das Comunicações, convocou a imprensa no início da semana para dizer que as rádios, em especial as do Nordeste, e mais especialmente ainda as da Bahia, surrupiaram 154 mil inserções da propaganda de Bolsonaro, o que dá 1.234 horas ou 51 dias. Só falta ele provar.

Efeito Fábio 3

Aliás, emissoras de rádio nordestinas, baianas inclusas, estão levantando as suas programações para confrontar o relatório Fábio Faria. Algumas já dizem: é mentira.