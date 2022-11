É volta à ditadura ou abaixo a democracia? Imoral, mas é a pedida

Nos nossos tempos de estudantes, lá pelos anos 70, manifestações de rua tinham um bordão sempre estrilado aos gritos:

— Abaixo a ditadura! Abaixo a ditadura! Abaixo a ditadura!

A pergunta que intriga e instiga: alguém de sã consciência poderia supor que um dia poderia ver gente nas ruas gritando o oposto, o ”Volta a ditadura! Volta a ditadura! Volta a ditadura!”?

É precisamente isso o que estamos vendo. Inacreditável. Em frente à entrada do quartel do Exército, no Imbuí, meia dúzia de gatos pingados montaram um toldo com os dizeres ao lado: SOS Forças Armadas, fazendo uma das pontas baianas dos que pedem a intervenção militar pura e simplesmente porque Jair Bolsonaro, o ainda presidente, perdeu a reeleição.

Nordeste —Veja o tamanho do absurdo. Se estivéssemos numa ditadura, eles seriam tratados na porrada. E usam a democracia exatamente para pedir a morte dela. A pergunta: isso fica assim até quando?

Diz o ministro Alexandre de Moraes, do STF e presidente do TSE, que os ‘responsáveis pelos atos antidemocráticos serão punidos’.

Convém ressaltar que o grupo é minoria até mesmo entre eleitores de Bolsonaro, que nada fala, nada diz, segundo alguns, sofrendo com depressão por ter perdido a eleição para Lula, alguém que ele tanto esculhambou chamando-o de ladrão.

Claro, se o fato é novo, absolutamente único na história, o Brasil também precisa dar uma resposta única, botando a excrescência civilizatória no seu devido lugar, o lixo.

Eis que no feriadão, até as águas da BTS ficaram mais mansas

De ponta a ponta dos pontos turísticos baianos, no litoral ou no sertão, ninguém se queixou: o movimento do feriadão foi bom, sinal cabal de que a pandemia, apesar da recaída da Covid, é coisa do passado.

Também, tudo conspirou a favor. Carlos Alencar, empresário que tem como hobby semanal navegar nas águas da Baía de Todos- os-Santos, diz que o tempo do feriadão muito ajudou:

—Todo fim de semana eu tô no mar. Na semana passada foi o terror. As ondas davam quatro metros de altura, o ferryboat tinha que ir lá na Barra e voltar, demorando uma hora e 40 na travessia. Já esta semana foi outra coisa. Tudo calminho, o mar parecia um tapete.

É justamente na calmaria marítima que Porto Seguro espera crescer mais com a volta dos navios de cruzeiro. Só tem um confirmado, o Silversea. Mas é só recomeço, dizem lá.

Bobô ainda sem conversa

Sempre citado como um secretariável, no propósito de abrir vagas na Alba para segurar os mandatos de Marcelino Galo e Neusa Cadore, ambos do PT, que em outubro ficaram na suplência, o deputado Bobô (PCdoB), diz que se isso existe ele não sabe.

— Se isso existe nunca falaram comigo. Temos nos reunido, mas para tratar de outras pautas.

O outro nome do PCdoB é a deputada Olívia Santana.

UPB também entra na partilha estadual, sem o PP

Sempre colocada no tabuleiro da partilha de poder na era do PT, a União dos Municípios da Bahia (UPB), quando a Assembleia estava com o PP de João Leão, ficou com o PSD de Otto Alencar.

Agora, a Alba está com Adolfo Menezes, do PSD de Otto, candidato à reeleição, e a UPB está com Zé Cocá, prefeito de Jequié, do PP, que acompanhou Leão no racha com o governo, mas já disse que não quer a reeleição. E como vai ficar?

Quem se coloca é José Henrique Tigre, o Quinho, prefeito de Belo Campo e coordenador da campanha de Jerônimo na região de Vitória da Conquista, mas do PSD de Otto. Vai dar? Dizem lá que fora ele há 380 candidatos, com o PT na fila para o lugar do PP.