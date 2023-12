Em Conquista, Lúcia diz que é a terceira via que vai virar primeira | A TARDE

Sempre citada como figura de proa nas possibilidades de entendimento para unir a base do governo em Salvador, Lúcia Rocha, oito mandatos consecutivos de vereadora em Vitória da Conquista, agora candidata a prefeita liderando as pesquisas, dá um lembrete e um recado.

O lembrete:

— Sou da base de Jerônimo.

O recado:

— Sou candidata.

Pelo que se diz, o vice-governador, Geraldo Júnior, que é do MDB, seria o candidato governista em Salvador. Em compensação, lá em Conquista ela seria vice do deputado federal Valdenor Pereira, do PT. O que Lúcia acha disso?

— Minha relação com Valdenor é e sempre foi muito respeitosa. Nunca houve conversa, mas as portas estão abertas. Eu também ainda não escolhi o meu vice.

Polarização —Em Conquista se diz que a disputa é polarizada entre petistas (o PT governou o município por 20 anos), que têm na ponta Valdenor, e os anti-petistas, representados pela prefeita Sheila Lemos (UB). Mas Lúcia diz que há um campo novo.

— Eu sou a terceira via que vai virar a primeira.

Lúcia é do MDB, o partido que em 2016 elegeu Herzem Gusmão, derrubando o ciclo do PT, e em 2020 reelegeu (ele foi internado antes da posse, em março de 2021 morreu de Covid, Sheila herdou o trono).

Dos três grandes municípios da Bahia (os dois primeiros são Salvador e Feira de Santana), Conquista é o único em que o PT ganhou. Lá dizem que se um empréstimo de R$ 200 milhões que Sheila quer sair, o jogo muda.

Na disputa em Serrinha, uma pitada folclórica tempera o tititi

Dias atrás alguém espalhou uma fake news em Serrinha, dizendo que o ex-prefeito Zevaldo Lima, também médico-cirurgião, pai do prefeito Adriano Lima (PP), morreu. O próprio Zevaldo foi ao Instagram para protestar:— Eu tô vivo!E espera-se que viva muito. Ano passado, se candidatou a deputado federal pelo PL de Bolsonaro e não teve o apoio do filho, a quem ajudou se eleger vice-prefeito, depois a se eleger e reeleger prefeito.Adriano foi o único prefeito da Bahia que apoiou João Roma no 1º turno e Jerônimo no 2º. Vai apoiar ou Ciro Novaes (MDB), procurador do município, ou a secretária de Educação, Maria Bethânia (PSDB), contra o candidato do PT, o ex-deputado Gika ou Sandro Magalhães, presidente do partido, com o ex-prefeito Ferreinha (PL) correndo por fora.

Dias de cão no ferryboat

Uma professora de Nazaré chegou ontem no ferry às 9h, quando soube, na fila de prioridade, que o embarque seria no mínimo às 15h, seis horas depois. Resmungou: — Somando o tempo que já perdi a vida toda, mais de 40 anos, na fila do ferry, acho que dá pelo menos um ano na espera. Do jeito que está, teremos um ano em quatro.Esta semana foi a pior da história do ferry, com gigantescas filas nos dois lados.

Entre os críticos da Coelba está Jerônimo. Ela aguenta?

O deputado Robinson Almeida, pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador, se diz ‘muito satisfeito’ em saber que o governador Jerônimo também entrou no time dos críticos da atuação da Coelba. ‘Fica evidente que não é um problema político e sim de uma empresa, a Neoenergia, que está travando o desenvolvimento do Estado’.Pouco antes de viajar para Dubai, Jerônimo bateu no mesmo tom que empresários do agronegócio, grandes e pequenos, ao afirmar que por onde anda ‘tem reclamação da Coelba. Temos escolas prontas, mas falta ligar a energia. Nós temos hospital, policlínica. Então eu estou aqui mandando um recado, sim’.Será que a Coelba vai aguentar?