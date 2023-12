Entre tiroteios e a seca, Jerônimo fecha ano com um novo desafio | A TARDE

Jerônimo Rodrigues teve no meio do primeiro ano de mandato um grande desafio, a questão da (in) segurança, que botou a Bahia no topo do noticiário nacional do mal. Ao que parece, venceu o primeiro round. Agora vem a seca de ponta a ponta do Estado.

Ele desembarcou em Dubai no fim da semana passada falando em distribuir milho e carro pipa. Está perdoado, ainda não tinha tomado conhecimento da vastidão do problema. Não é apenas o pessoal do agronegócio. São todos os do interior.

Essa situação se configura justo no momento em que o Inmet (Institucional Nacional de Meteorologia) anuncia que uma nova onda de calor está chegando. Ou seja, indicativo de que a coisa vai piorar. Ora, hoje em Bom Jesus da Lapa e até mesmo na friorenta Morro do Chapéu a temperatura já bate nos 40 graus, ou bem perto disso.

Longo prazo —Jerônimo promete botar gás total no enfrentamento do problema, inclusive, ressalva do próprio, ‘com Lula na briga’.

E é uma briga longa. O deputado Eduardo Salles (PP), que já foi secretário de Agricultura e conhece bem a problemática, diz que o caso tem efeitos imediatos e no longo prazo. De saída, é dar um jeito de matar a sede e a fome de gente e dos bichos. Mas tem também a recuperação de rebanhos e plantações, o que exige a abertura de linhas de créditos excepcionais.

— Têm que ser juros bem baixos e com prazo para o dia em que o campo volte a plantar e produzir.

Ou seja, o prazo é daqueles Deus sabe lá quando.

No TCM, Nilo aposta que a amizade vai falar mais alto

Já quase oficializado como postulante à vaga de Fernando Vita no TCM, após ter coletado 17 assinaturas de deputados indicando o seu nome, o ex-deputado Marcelo Nilo diz confiar nas amizades que construiu ao logo de 28 anos que passou como deputado (sete mandatos) dez dos quais como presidente.

— Claro que estou confiante. Sei que conto com muitos amigos leais.

Nilo, que também é recordista de mandatos interinos como governador (quatro vezes), conta com a oposição e mais votos entre os 41 governistas. Semana passada, o PT definiu Paulo Rangel como o candidato da bancada, que se soma a dois outros da federação, Fabrício Falcão (PCdoB) e Roberto Carlos (PV).

Vita se aposenta semana que vem e só após o recesso, em fevereiro, a Alba vai cuidar do caso. O consenso: tem que ser deputado, ou ex.

Contra a seca, a ‘pornunça’

Já ouviu falar em pornunça? Não é pronúncia, é pornunça mesmo: uma planta, prima carnal da mandioca, que entra em cena agora contra a seca. O prefeito de Paramirim, Gilberto Brito (PSB), vai distribuir mudas com os produtores rurais como uma grande opção contra a água pouca.

— As informações que temos é a de que em muitos municípios ela já salvou rebanhos inteiros.

Cai o veto à desoneração, alento no meio do sufoco

Prefeitos sempre acharam um absurdo que as prefeituras, com tantos imbricamentos sociais pertinentes, sejam tratadas, do ponto de vista da arrecadação previdenciária, da ‘mesma forma que qualquer empresa’, com alíquota de 20% igual para todos. O projeto que desonera a folha de 17 setores, prefeituras inclusas, foi vetado por Lula, mas ontem o Congresso – Câmara e Senado – derrubou. Agora, serão apenas 8% para municípios com menos de 142 mil habitantes, o que beneficia 404 dos 417 municípios baianos.

Hoje, Jerônimo se encontra na UPB com prefeitos de cuia na mão pela seca, mas com o alento da derrubada do veto, acompanhado passo a posso por Quinho de Belo Campo (PSD), o presidente da casa.

— É muito bom, uma vitória histórica.